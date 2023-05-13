6 признаков мужчин, от которых нужно убегать и быстро

Мужчины-объюзеры умело скрываются за масками, так что распознать их не всегда легко. Особенно в начале отношений, когда конфетно-букетный период приукрашивает все.
Как понять, что от мужчины нужно бежать, рассказала психолог и сексолог Юлия Дамочкина в Instagram.
На самом деле это просто эффективная манипуляция вашим поведением: быстро определив ваши потребности, абъюзер обещает удовлетворение их в полной мере: все тебе подарю, со мной ты будешь самая счастливая, я воплочу все твои мечты.
Женщина с мышлением жертвы и желанием переложить ответственность за удовлетворение своих потребностей на другого человека - идеальная кандидатка на роль его партнерши.
То у вас почти идеальные отношения, то он исчезает или дистанцируется. У вас появляется ощущение, что вы что-то сделали не так и потому, как только он "вернется", вы будете почти идеальной, чтобы не потерять его. Вы на крючке манипулятора и уже готовы удовлетворить любую его потребность.
Предлагает жить вместе через неделю, жениться через месяц и рожать ребенка сразу. Это отличный способ привязать вас к себе на всю жизнь.
Хотя это совсем не о "только смерти разлучит нас". На самом деле, он просто хочет гарантировать, что вы нигде не денетесь и иметь вас как свою собственность.
Можете уходить с работы, потому что он будет обеспечивать, жить в его квартире, не надо ни с кем общаться, потому что только вместе с ним вы самые счастливые, зачем друзья, ведь он - идеальный мужчина...
Даже и машину подарит, но оформит на себя. Вы отказываетесь от близких и попадаете в финансовую зависимость, будучи уверенной, что отхватили джекпот от жизни.
Все, что будет ему, будет запрещено вам. Потому что "вещи" не имеют права голоса. Он купил вас, так что вы теперь как вещь.
Он – лучшее, что есть в мире, а все остальные будут обесценены, раскритикованы и недостойны его величия.
Раньше мы писали также, возможен ли секс без любви.
Также узнайте о шести нетипичных причинах, которые ежедневно разрушают ваши отношения.