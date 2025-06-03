6 новых сериалов под любое настроение: драма, экшен и немного юмора

"Лучшая сестра"

Две сестры с совершенно разными судьбами воссоединяются на фоне загадочного убийства мужа. Раскрывая тайны прошлого, они пытаются снова стать близкими.



"Безбашенные"

После возвращения в родной городок своей мамы Кейтлин и Зак пытаются наладить жизнь среди сверстников на фоне сложного прошлого своего пропавшего без вести отца-гонщика. Вместе с другими аутсайдерами они объединяются вокруг восстановления легендарной машины и участия в гонках.



"Взрослые"

Комедийный сериал о группе двадцатилетних в Нью-Йорке, которые пытаются быть "хорошими людьми". У них есть работа и обязанности, но они не знают, как жить. И это приводит к куче комичных ситуаций.



"Ставка"

В частной школе, где азартные игры определяют социальный статус, появляется таинственный ученик с непростым прошлым. Он пришел ради мести. Так, невинное пари превращается в опасную игру.



"Уют"

Когда в богатом районе исчезает молодая женщина, одна из его жительниц начинает волноваться. Она берется за собственное расследование, но находит больше, чем ожидала.



"Гангстерленд"

Криминальная драма о двух враждующих семьях, которые сталкиваются в кровавой битве. Кто победит, получит все: власть, деньги и признание.