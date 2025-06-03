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6 новых сериалов под любое настроение: драма, экшен и немного юмора

Новые сериалы, где есть драма, юмор, криминал и не только (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Семейные скандалы, мафиозные разборки, опасные пари и взросление с риском - с такими крутыми сюжетами точно не будет скучно.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку новых сериалов, которые захочется досмотреть до конца.

"Лучшая сестра"

Две сестры с совершенно разными судьбами воссоединяются на фоне загадочного убийства мужа. Раскрывая тайны прошлого, они пытаются снова стать близкими.


"Безбашенные"

После возвращения в родной городок своей мамы Кейтлин и Зак пытаются наладить жизнь среди сверстников на фоне сложного прошлого своего пропавшего без вести отца-гонщика. Вместе с другими аутсайдерами они объединяются вокруг восстановления легендарной машины и участия в гонках.


"Взрослые"

Комедийный сериал о группе двадцатилетних в Нью-Йорке, которые пытаются быть "хорошими людьми". У них есть работа и обязанности, но они не знают, как жить. И это приводит к куче комичных ситуаций.


"Ставка"

В частной школе, где азартные игры определяют социальный статус, появляется таинственный ученик с непростым прошлым. Он пришел ради мести. Так, невинное пари превращается в опасную игру.


"Уют"

Когда в богатом районе исчезает молодая женщина, одна из его жительниц начинает волноваться. Она берется за собственное расследование, но находит больше, чем ожидала.


"Гангстерленд"

Криминальная драма о двух враждующих семьях, которые сталкиваются в кровавой битве. Кто победит, получит все: власть, деньги и признание.

 

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