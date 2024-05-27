Топ-6 самых умных птиц: могут говорить и удивят вас интеллектом

Африканские серые попугаи

Популярность африканских серых попугаев (жако) как домашних животных возросла, в основном благодаря исследованиям, давшим более глубокое представление об экстремальном интеллекте этих птиц.

Они самые умные из говорящих птиц и могут выучить около 1000 слов. Большинство из них довольно легко схватывают слова и говорят с большой четкостью.

Истории о владельцах, которые были обмануты, думая, что разговаривают со своими родными, только после обнаружив, что это их африканские попугаи, имитирующие человеческий голос, довольно распространены.

Эти птицы, хотя и очаровательные, нуждаются в серьезном специализированном уходе и минимум пять часов в день для общения. Поэтому перед тем, как привести их домой, нужно серьезноподумать над этим решением.

Жако (фото: Википедия)

Волнистые попугаи

Для многих становится сюрпризом, что крохотные волнистые попугайчики могут говорить так же хорошо, если не лучше, чем некоторые из более крупных видов попугаев.

Некоторые волнистые попугайчики развивают впечатляющий словарный запас из сотен слов. Хотя их грубые голоса могут затруднять понимание их слов, те, кто следит за ними, часто замечают, что эти попугаи оказываются довольно ворчливыми.

Кроме того, эти очаровательные маленькие птички легкодоступны для покупки и содержания.

Волнистые попугайчики (фото: freepik.com)

Какаду

Происхождением из Австралии, какаду является еще одним видом попугаев, проявляющего речевые способности в неволе.

Даже если их трудно научить говорить, у них просто более мягкий и сладкий голос по сравнению с другими попугаями в зависимости от их настроения во время разговора. Когда они возбуждены, они могут быть очень громкими.

Дрессировщики какаду должны иметь навыки внимательного слушания, чтобы слышать и понимать слова своих птиц. Также важно ограничивать их социализацию во избежание тревоги разлуки, что может привести к проблемам со здоровьем.

Какаду (фото: freepik.com)

Попугай Эклектус

Возможно, вы подумаете, что самое интересное в эклектусах - это их великолепная окраска и отличия между оперением самцов (зеленые) и самок (красные).

Однако молуккский эклектус имеет также сильные языковые способности: они обычно хорошо подражают своим хозяевам.

Попугай Эклектус (фото: Википедия)

Суровый ара

Суровый ара, являющийся самым большим среди мини-ар, становится любимцем среди любителей птиц. Эти "маленькие" попугаи могут не быть такими общительными, как некоторые другие виды попугаев, но они умеют имитировать язык.

Как все ара, они искусны в изучении коротких фраз и отрывков песен, даже если их слова не всегда ясны. Обычно строгие ара громкие для своего размера, но при должной социализации они могут научиться использовать свой внутренний голос, так как им нравится общаться с радостными владельцами.

Суровый ара (фото: freepik.com)

Майна

Майна является частью скворцовых и живет в Юго-Восточной Азии, Индии, Индонезии и Африке. Люди держат обычную майну и горную майну как домашних любимцев.

Эти птицы активны, резвы, общительны и умны. Хотя они не являются идеальными для обучения трюков или обьятий, они - отличный выбор, если вам нужна птица, которая может выучить около 100 слов и может имитировать ваш голос.

Кроме разговора, они издают разнообразные другие звуки, такие как визг и свист.

Птица Майна (фото: Википедия)