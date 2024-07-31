6 лучших программ для 3D-моделирования в 2024 году, которые должен знать каждый дизайнер

Autodesk 3ds Max

Autodesk 3ds Max - особенно популярен среди разработчиков игр, дизайнеров интерьеров и архитекторов, которым необходимы профессиональные инструменты для моделирования, текстурирования и создания сеток.

Стандартные функции включают скелеты и обратную кинематику, симуляцию ткани, создание кожи и управление персонажами для двуногого движения.

Если программное обеспечение не поддерживает необходимую вам функцию или режим рендеринга, обширная система плагинов позволяет добавлять это в 3ds Max с помощью сторонних модулей. Некоторые из этих плагинов бесплатны.

Для целей моделирования 3ds Max поддерживает традиционное построение полигонов, NURBS и поверхностные патчи. Изображения можно генерировать с использованием очень широкого спектра систем рендеринга, включая Renderman, созданный Pixar, и mental ray.

Хотя 3ds Max считается многофункциональным программным обеспечением для 3D-создания, оснащенным профессиональными функциями, оно не самое простое в использовании и не является полностью универсальным.

Сложные плагины, загружающие компьютер, могут иногда делать 3ds Max нестабильным. Существует также потенциальный барьер для входа: в отличие от Autodesk Maya, 3ds Max до сих пор загадочным образом доступен только для Windows.

Постоянные лицензии остались в прошлом для большинства профессионального программного обеспечения, поэтому 3ds Max доступен только по месячной, годовой или трехлетней подписке. Вы также можете бесплатно попробовать программное обеспечение в течение 30 дней.

Autodesk 3ds Max (фото: TechRadar)

Blender

Blender - это инструмент для создания 3D-графики с открытым исходным кодом, поддерживаемый щедрым сообществом разработчиков и пользователей, и бесплатный для личного и коммерческого использования.

Blender отличается тем, что предоставляет весь конвейер от моделирования, риггинга, анимации, симуляции, рендеринга, композитинга и трекинга движения до видеомонтажа.

В нем даже есть конвейер 2D-анимации, если вам нужно комбинировать 2D-элементы с 3D-моделями. Аспект конвейеризации этого инструмента идеально подходит для командной работы, когда художники могут работать над своей частью сцены, а затем наблюдать, как она объединяется с элементами, созданными другими.

Поскольку это программное обеспечение с открытым исходным кодом, большое сообщество разработчиков работает над расширением его функциональности с течением времени.

Однако независимость Blender от крупных компаний и его зависимость от поддержки сообщества означают, что не всегда будут регулярные обновления и своевременные исправления ошибок.

Несмотря на это, разработка продолжается быстрыми темпами, чтобы сохранить Blender лучшим программным обеспечением для моделирования, 3D-печати и многого другого.

Одной из функций является рендеринг в реальном времени с использованием движка EEVEE, сокращающий разрыв между тем, что было возможно ранее в реальном времени, и эффектами, которые требовали исключительно автономной обработки.

Это может быть не самое простое в использовании программное обеспечение для 3D-моделирования, но как бесплатная программа для Windows, Mac и Linux это хорошее начало для новичков.

Blender (фото: TechRadar)

Autodesk Maya

Если вы увлекаетесь анимацией, Autodesk Maya - это, безусловно, лучшее программное обеспечение для 3D-графики.

Являясь отраслевым стандартом, используемым в бесчисленных крупных проектах, таких как "Очень странные дела", программа богата профессиональными функциями для моделирования, текстурирования, рендеринга и многого другого.

Вы найдете инструменты для создания и движения персонажей, а также для симуляции природных элементов, таких как вода, огонь, песчаные бури и взрывы. По этой причине это часто программное обеспечение по выбору для художников по визуальным эффектам и аниматоров.

Maya теперь включает процедурные эффекты Bifrost, позволяющие создавать сложные элементы с использованием динамических решателей.

После создания сцены и определения эффектов доступен фотореалистичный рендеринг с использованием системы Arnold RenderView для потрясающе реалистичных результатов.

Однако это означает, что Maya является чрезвычайно продвинутым инструментом. И ее интерфейс гораздо менее удобен для пользователя, чем у 3ds Max.

Поэтому это не простое программное обеспечение для 3D-моделирования для начинающих, а для профессионалов, которым требуется создание на уровне Голливуда.

Autodesk Maya (фото: TechRadar)

ZBrush

ZBrush представляет собой творческий подход к 3D-моделированию. Подобно Adobe Substance 3D Modeler, он использует систему кистей, позволяющую дизайнерам и художникам лепить цифровую глину в реальном времени.

Благодаря этому подходу "виртуальной пластилиновой анимации" ZBrush оказался одним из лучших программных продуктов для 3D-печати.

Если вы увлекаетесь дизайном, эта программа является естественным выбором. Объекты, созданные в ZBrush, имеют тенденцию иметь рукотворный вид. Система построения объектов позволяет создавать новые и интересные формы, а также тщательно воссоздавать существующие объекты в трехмерном пространстве.

Это также означает, что вы можете действительно сосредоточиться на детальной скульптуре, которая должна выглядеть великолепно. Несмотря на первоначально сложный и нетрадиционный метод моделирования, такая организация упрощает процесс для начинающих.

Система может использоваться с перьевыми планшетами с чувствительностью к нажатию для облегчения органического характера метода моделирования, популярного среди художников-концептов, режиссеров и разработчиков игр.

В программе существует удобная для художников функция - нелинейный путь производства. Это позволяет вам вернуть дизайн к предыдущей итерации, внести изменения, а затем снова продвинуться вперед. Такая гибкость позволяет допускать ошибки, менять мнение или развивать дизайн в процессе работы.

Программное обеспечение для моделирования и 3D-печати доступно по подписке для Mac и PC, а также предлагается 14-дневная бесплатная пробная версия.

ZBrush (фото: TechRadar)

SketchUp

Вы найдете четыре версии приложения для 3D-дизайна, каждая из которых предлагает лучший набор инструментов для более профессионального использования: SketchUp Free позволяет домашним пользователям учиться создавать 3D-объекты прямо в своем браузере.

Подписка SketchUp Go предназначена для 3D-моделирования на iPad и в Интернете.

SketchUp Pro предлагает больше инструментов, включая, наконец, поддержку настольных компьютеров в дополнение к его возможностям для iPad и браузера.

Наконец, SketchUp Studio, самый продвинутый пакет (к сожалению, без поддержки macOS и только для Windows), делает акцент на фотореалистичных моделях и анимации. Доступна 7-дневная бесплатная пробная версия.

После просмотра нескольких простых учебных пособий художники любого уровня могут начать создавать сложные геометрические формы. Бесплатная версия лучше всего подходит для быстрого прототипирования концепций, в то время как более функциональные версии позволят вам визуализировать целые здания.

SketchUp (фото: TechRadar)

Rhino

Если вы работаете с поверхностями, Rhino должен быть вашим главным выбором.

Когда инструмент впервые появился, даже лучшее программное обеспечение для 3D-моделирования могло обрабатывать только базовую геометрию, и лишь немногие предлагали сплайны. Почти никто не мог работать с NURBS. Это важно, когда вы точно моделируете, например, кузов автомобиля, самолет или изгиб лица человека.

Доступный как для Mac, так и для PC, Rhino является особенно универсальной программой. Он способен создавать скульптуры объектов, адаптировать сканирование LIDAR, работать с сетками из других систем. Он даже может визуализировать сцены с использованием трассировки лучей.

Подобно 3ds Max, он также имеет решение для плагинов и сложную платформу для разработчиков. Наряду с плагинами есть скриптовый язык, позволяющий автоматизировать сложные процессы детализации или модификации.

Но даже если вы не являетесь разработчиком программного обеспечения, вы можете создавать расширенные функции с помощью Grasshopper, инструмента для создания алгоритмов генерации форм без написания кода.

В целом, Rhino превосходно подходит для прототипирования механических деталей или использования программного обеспечения для создания концептуальных дизайнов для 3D-печати.

Rhino предлагает вам бессрочную лицензию. Кроме того, они также предлагают чрезвычайно щедрую 90-дневную бесплатную пробную версию.

Вы можете продолжать использовать программное обеспечение после этого времени, только не сможете сохранять свою работу, и любые установленные вами плагины перестанут работать до тех пор, пока вы не приобретете лицензию.

Rhino (фото: TechRadar)