6 лучших игровых процессоров для компьютера в 2024 году

AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D - лучший игровой процессор на данный момент. Он превосходит топовый процессор Intel по частоте кадров в играх при более низкой цене и меньшем энергопотреблении.

Процессоры с 3D V-Cache более эффективны, чем первые чипы Ryzen 7000. AMD Ryzen 7 7800X3D лучше подходит для чисто игровых задач благодаря превосходной производительности и более доступной цене (ниже 400 долларов).

AMD Ryzen 7 7800X3D (фото: PC Gamer)

Intel Core i5 13400F

Intel Core i5 13400F - лучший доступный бюджетный процессор для игр. Он предлагает впечатляющую производительность за свою цену. Процессоры Intel сталкивались с проблемами сбоев, но 13400F менее подвержен этому из-за более низкого энергопотребления.

Ожидается, что обновление BIOS решит проблему сбоев. 13400F имеет 10 ядер, включая 6 высокопроизводительных ядер. Он хорошо конкурирует с AMD Ryzen 5 7600X, но чип AMD лучше подходит для производительности и создания контента. Материнские платы Intel обычно дешевле, чем AMD.

13400F не имеет встроенной графики, но это не является серьезной проблемой для большинства геймеров.

Intel Core i5 13400F (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700X обеспечивает невероятную мощность для игр, отлично справляется с офисными задачами и стоит вполне разумных денег.

Платформа AMD AM5 существует уже некоторое время, но она все еще достаточно нова, поэтому материнские платы могут быть довольно дорогими для предлагаемого функционала.

Это восьмиядерный процессор с 16 потоками. Не самый захватывающий набор характеристик, но важно то, что восемь ядер - это идеальное количество для игр сейчас, а этот конкретный чип может работать на частоте до 5,4 ГГц, чтобы выжать из себя максимум.

Однако есть один недостаток - это нагрев. 7700X любит нагружать системы охлаждения, поэтому вам понадобится крупный воздушный кулер, чтобы предотвратить троттлинг.

AMD Ryzen 7 7700X (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 9 9950X

Ryzen 9 9950X - лучший процессор для производительности и создания контента в высоком классе. Он обеспечивает значительный прирост производительности в многопоточных задачах по сравнению с предыдущим поколением (Ryzen 9 7950X и 7950X3D).

Ryzen 9 7950X3D остается лучшим выбором для игр. Оба процессора Ryzen 9 9950X и 7950X имеют 16 ядер и 32 потока, но 9950X использует улучшенную архитектуру Zen 5.

Режим энергосбережения доступен для снижения энергопотребления и температуры без существенного влияния на производительность. Процессор требует тщательной настройки BIOS и системы для достижения максимальной производительности.

AMD Ryzen 9 9950X (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 7 5700X3D

AMD Ryzen 7 5700X3D - лучший выбор для обновления AM4-платформы, предлагая отличную производительность по значительно более низкой цене, чем Ryzen 7 5800X3D.

5700X3D почти аналогичен 5800X3D, но с пониженными базовыми и буст-частотами, при этом разгон не поддерживается. Несмотря на более низкие частоты, 5700X3D обеспечивает отличную игровую производительность, особенно благодаря 3D V-Cache.

Цена 5700X3D около 200 долларов, что делает его бюджетным процессором, позволяющим сэкономленные средства вложить в улучшение других компонентов ПК.

Для AM4 системы это наилучший апгрейд, хотя следует учитывать возможное повышение температуры и необходимость в улучшенном охлаждении.

AMD Ryzen 7 5700X3D (фото: PC Gamer)

AMD Ryzen 7 8700G

Ryzen 7 8700G, топовый чип в линейке, может заменить начальные видеокарты, обеспечивая возможность играть в 1080p без отдельной видеокарты.

В 8700G используется интегрированная графика Radeon 780M на базе архитектуры RDNA 3, которая является самой мощной среди встроенных решений для настольных ПК.

Хотя графическая производительность 8700G впечатляет, его общая производительность как CPU уступает другим моделям, таким как Ryzen 7000-серия или Ryzen 7 5700X3D для AM4.

AMD Ryzen 7 8700G (фото: PC Gamer)