6 лучших приложений карт для Android, которые заменят Google Maps

Waze Navigation & Live Traffic

Хороший вариант простого GPS-приложения. Waze Navigation & Live Traffic предоставляет все необходимое для замены Google Maps с достаточным качеством, чтобы служить жизнеспособной альтернативой.

Список функций этого приложения короткий и приятный. Отчеты о дорожном движении и интеллектуальное планирование маршрута сделают ваши поездки максимально короткими благодаря настраиваемой функции GPS с различными голосовыми опциями.

Одной из примечательных функций является передача музыки через приложение, чтобы уменьшить количество случаев, когда GPS прерывает то, что вы слушаете во время вождения.

Незначительные проблемы, такие как немного загроможденный интерфейс и ненадежность прогнозов ETA, не портят впечатления.

Waze Navigation & Live Traffic (фото: Kitchen & Bath Design News)

OsmAnd - Maps & GPS Offline

Универсальное небольшое приложение OsmAnd - Maps & GPS Offline предлагает автономный GPS-сервис для различных транспортных средств и пешей навигации. Вы можете применять фильтры к предоставленным картам для разных мест: от магазинов до местных достопримечательностей.

Вы также можете переключить тип карты для отображения различной местности, что является полезной функцией для пеших походов и поездок на велосипеде.

OsmAnd - Maps & GPS Offline содержит службу GPS с впечатляющим количеством настроек, с которыми можно поэкспериментировать. Приложение демонстрирует аспект мобильных устройств, который может остаться незамеченным для некоторых, - возможность электронного хранения базы данных традиционных фиксированных карт.

OsmAnd - Maps & GPS Offline (фото: OsmAnd)

Sygic GPS Navigation & Maps

Если вы ищете надежное приложение для перемещения из точки А в точку Б, вам может подойти Sygic GPS Navigation & Maps. Обладая регулярно обновляемыми картами всех стран мира, к которым можно получить доступ в автономном режиме, приложение предлагает качественный сервис для тех, кто хочет поехать за границу.

Sygic GPS Navigation & Maps предоставляет функцию реального времени GPS, а также целый ряд фишек безопасности. У приложения есть некоторые проблемы с перенаправлением трафика и иногда требуется подключение к Интернету, когда в этом нет необходимости.

Несмотря на это, Sygic GPS Navigation & Maps предоставляет достойный сервис как для путешествий по дорогам, так и для бездорожья, а также предлагает достаточный список функций, которые помогут вам с уверенностью оставаться в дороге.

Sygic GPS Navigation & Maps (фото: Google Play)

Petal Maps - GPS & Navigation

Надежное и универсальное приложение Petal Maps - GPS & Navigation предоставляет множество функций, которые дают вам полную осведомленность о том, что вас окружает.

Приложение планирует лучший маршрут к запрошенному вами местоположению, принимая во внимание пробки на дорогах и направляя вас.

Petal Maps учитывает все учреждения на пути к месту назначения, что позволяет вам настроить, какие места будет указывать приложение. Это также полезно для езды на велосипеде и общественного транспорта, поскольку для каждого из них определены свои режимы.

Информацией также можно поделиться с другими пользователями приложения, находясь в дороге, что является уникальной функцией для путешествий.

Возможность загрузки карт для использования в автономном режиме также подойдет туристам, велосипедистам. В этом приложении почти нет ничего, что могло бы не понравиться, поэтому его рекомендуется использовать, особенно если вам нужно что-то более уникальное для изучения.

Petal Maps - GPS & Navigation (фото: Google Play)

GO Navigation - GPS Sat Nav

Функции этого приложения включают в себя оповещения о пробках, дорожно-транспортных происшествиях и камерах контроля скорости, а также присутствие заправки с самым дешевым бензином в пути.

Планировщик маршрута обновляется в режиме реального времени, чтобы отслеживать любые дорожные опасности или задержки на вашем пути. GO Navigation также поддерживает поездки с грузом, включая функции, которые отслеживают заправочные станции на вашем маршруте и могут изменить его, если какой-либо груз в вашем автомобиле опасен.

Это делает GO Navigation - GPS Sat Nav довольно хорошим выбором как для повседневных, так и для профессиональных путешествий.

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MAPS.ME

MAPS.ME предлагает стандартные возможности, которые можно ожидать от грамотно составленного навигационного приложения, а также некоторые функции, идеально подходящие для туристов.

Приложение предоставляет путеводители по конкретным местам по всему миру, от сельских до промышленных.

Оно также дает представление о пешеходных маршрутах и ​​других интересных деталях, которые упускают другие навигационные приложения. MAPS.ME также позволяет вам забронировать проживание в тысячах отелей прямо в приложении.

Некоторые сообщения о незначительных сбоях приложений и неоднозначных указаниях вряд ли могут помешать работе программы. Немного более тревожная проблема заключается в том, что приложение иногда забывает, по какой стороне дороги вы должны ехать, хотя для опытных водителей это не должно быть проблемой.

MAPS.ME (фото: Fstoppers)