6 самых удивительных архитектурных сооружений в мире, которые вообще не похожи на дома

Музыкальный дом, Китай

В Китае, в городе Хуайнань, стоит уникальное здание в форме пианино и скрипки, разработанное студентами Хэфэйского технологического университета в 2007 году.

Скрипка из стекла служит входом, где посетители могут пройти через просторный холл и даже подняться на смотровую террасу. На ней расположен эскалатор, позволяющий осмотреть окружающее пространство с высоты. Внутренний интерьер продуман до мелочей, чтобы подчеркнуть ощущаемую во всем тему музыки.

Здание стало символом творчества и современного искусства Китая, его репутация привлекает туристов со всего мира. Благодаря оригинальному дизайну и использованию новейших технологий, этот объект считается образцом инновационной архитектуры.

Музыкальный дом (фото: designingbuildings.co.uk)

Дом-улитка, Болгария

В столице Болгарии, Софии, находится настоящее архитектурное произведение - пятиэтажное здание в виде гигантской улитки, спроектированное архитектором Симеоном Симеоновым. Его строительство длилось целых десять лет и завершилось в 2009 году.

Здание выполнено из полимербетона и имеет необычную структуру без единого острого угла, что делает ее еще более уникальной. Этот дом сочетает комфорт и авангардный стиль, а окна расположены на южной стороне, что обеспечивает максимально естественное освещение.

В течение длительного времени здание считалось одним из самых оригинальных в мире, а ныне является популярным местом для фото и экскурсий. Дом-улитка прекрасно демонстрирует, как архитектура может влиять на общую атмосферу города и даровать ему уникальность.

Дом-улитка (фото: xt.ht)

Кубические дома, Нидерланды

В нидерландском городе Роттердам стоит ряд кубических домов, разработанных архитектором Питом Бломом. Постройки, расположенные на улице Оверблаак, насчитывают 38 кубов, каждый из которых наклонен под углом 55 градусов.

Такой нетипичный дизайн делает эти дома привлекательными для туристов, хотя часть жилой площади у них малопригодна для ежедневного использования. Внутреннее пространство жилых помещений нестандартно, а это усложняет меблировку и комфортный быт.

Несмотря на практические неудобства, кубические дома стали символом архитектурного стиля Роттердама. Они показывают, как даже обыденное жилье может стать визуальным развлечением, выходя за пределы классических строительных канонов.

Кубические дома (фото: Википедия)

Вилла Пьера Кардена, Франция

Недалеко от Канна находится настоящий шедевр футуристической архитектуры - вилла легендарного модельера Пьера Кардена, известная как "дворец пузырей". Эта вилла, спроектированная в стиле органической архитектуры, состоит из 28 круглых комнат, по форме напоминающих пузырьки.

Интерьер помещений также соответствует форме здания - изгибы и овалы придают пространственной гармонии. На территории виллы расположен сад и амфитеатр, а общая площадь составляет более 9700 квадратных метров.

Это место ассоциируется с волшебной атмосферой и идеально подходит для отдыха среди природы. Архитектура виллы привлекает внимание ценителей эстетики со всего мира и оставляет неизгладимое впечатление благодаря своему необычному виду.

Вилла Пьера Кардена (фото: royaldesign.ua)

Главный офис Longaberger, США

В штате Огайо, США, расположено уникальное здание в виде огромной корзины - это штаб-квартира компании Longaberger, производящей деревянные корзины.

Внешний вид здания полностью имитирует корзину, вплоть до ручек, которые весят около 150 тонн и оборудованы системой подогрева во избежание обледенения зимой. Строительство завершилось в 1997 году, и с этого момента здание стало символом не только компании, но и местного инновационного подхода к архитектуре.

Благодаря своей масштабности и оригинальности, офис стал популярным объектом для туристов и инспирацией для других компаний. Longaberger показывает, что рабочее пространство может быть одновременно функциональным и креативным.

Главный офис Longaberger (фото: uienifer-travel.blogspot.com)

Скрученный дом, Польша

В польском городе Сопот находится волшебный "Скрученный дом", который привлекает внимание туристов со всего мира. Его дизайн был вдохновлен иллюстрациями польского художника Яна Марцина Шанцера и шведского художника Пера Дальберга, благодаря чему здание выглядит сказочно.

Сооруженный в 2004 году дом занимает более 21 тысячи квадратных метров и является частью торгового центра. Его волнистые стены и изогнутые линии создают впечатление, будто дом тает или дышит, что делает его отличным от привычных построек.

Благодаря своему необычному виду, он стал одним из главных архитектурных достопримечательностей Сопота. Дом привлекает не только туристов, но и местных жителей, любящих проводить время. Скрученный дом ярко демонстрирует, как архитектура может придать городу сказочную атмосферу.

Скрученный дом (фото: Википедия)