6 народных стимуляторов роста растений, которые действительно работают

Мед

Мед известен своими полезными свойствами не только для людей, но и для растений. Он содержит натуральные антисептики, которые защищают черенки от гниения, стимулируют образование корней и улучшают иммунитет растений.

Для приготовления медового раствора растворите 2 ч.л. меда в 1 л теплой воды. Температура воды не должна превышать 40°C, чтобы мед не потерял своих свойств.

Опустите в медовый раствор семена на 5-6 часов, а черенки - на 12 часов перед посадкой. Это средство также поможет во время полива рассады и укоренения черенков, придавая им силу и устойчивость.

Дрожжи

Дрожжи - это источник витаминов и микроэлементов, которые стимулируют как рост корней, так и развитие надземной части растений. Они содержат ауксины, которые ускоряют корнеобразование и помогают растениям быстрее укореняться.

Для приготовления раствора используйте 50-60 г прессованных дрожжей на 500 мл теплой воды. Опустите в раствор черенки и оставьте их на два дня. Дрожжи активируют процесс корнеобразования, ускоряя рост корней и делая растения более здоровыми.

Ива

Ива - это мощный стимулятор роста корней, благодаря своему химическому составу, в частности салицину, который является природным фитогормоном. Настой из ивовых веток помогает ускорить всхожесть семян и корнеобразование черенков, а также улучшает иммунитет растений.

Для приготовления настоя нарежьте ивовые ветки и заполните ими на треть трехлитровую банку. Залейте их водой и оставьте на сутки, после чего процедите и поставьте в холодильник на неделю. Настой из ивы можно использовать для укоренения черенков или для полива рассады, что способствует более быстрому росту корней.

Очень важно помочь молодым растениям хорошо укорениться (фото: Freepik.com)

Древесная зола

Древесная зола - это не только удобрение, но и эффективный стимулятор роста корней. Она богата калием, кальцием, магнием и фосфором, что способствует укреплению корневой системы растений.

Для приготовления раствора разведите 1-2 ст.л. древесной золы в 1 л воды. Замочите черенки в растворе на 2-3 часа перед посадкой или используйте зольный раствор для полива черенков. Это средство поможет корням быстрее развиваться, делая растения крепкими и устойчивыми.

Крапива

Молодая крапива, богатая макро- и микроэлементами, служит отличным стимулятором роста корней. Она не только питает растения, но и ускоряет образование корней у черенков.

Для приготовления настоя срежьте молодые крепкие растения, измельчите их и залейте теплой водой в ведре. Накройте крышкой и поставьте в теплое место на 1-2 недели для брожения. Процеженный настой можно использовать для полива растений, а также для замачивания черенков и семян, чтобы ускорить их укоренение.

Шелуха лука

Луковая шелуха содержит множество витаминов и минералов, которые стимулируют корнеобразование. Этот натуральный раствор помогает активизировать рост корней и защищает растения от заболеваний.

Для приготовления настоя возьмите две горсти луковой шелухи и залейте 1 л кипятка. Оставьте на 2-3 дня, процедите и разведите полученный настой водой (на 1 часть настоя 3 части воды). Полученным раствором поливайте растения или замачивайте черенки для стимулирования роста корней.

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