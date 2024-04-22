6 границ, которые взрослые дети должны установить с родителями

Устанавливать границы с родителями во взрослом возрасте не всегда легко. Но это может потребоваться для собственного благополучия и здоровья отношений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Обозначить границы - это способ уважать себя и свои потребности.
Психолог Эллисон Харт рассказала, что границы описывают ваше поведение, то, что вы будете делать или каким будете, когда кто-то их преступит.
Взрослые дети часто переживают, что если они установят ограничения, они могут поставить под угрозу свои отношения с родителями. Однако это не так.
К сожалению, есть случаи, когда родители комментируют форму или размер тела своего ребенка на протяжении всей жизни и во взрослом возрасте. Эти замечания, как правило, чаще появляются в праздники.
Комментарии о том, что вы поправились не есть нормальными, ведь вес человека может измениться из-за стресса или других факторов.
Когда вы финансово независимы, услышать мнение своих родителей о том, как вы обращаетесь с деньгами, может быть неприятно.
Став взрослым, вы не должны чувствовать себя обязанным прислушиваться к советам родителей или оправдываться перед ними за свои тратить.
Некоторые родители давят на своих детей, чтобы они пошли определенным профессиональным путем - таким, какой они считают более стабильным или прибыльным.
Обычно непрошенный совет поступает от обеспокоенных родителей, желающих лучшего для ребенка. Это может повлечь за собой невероятное давление и тревогу на ребенка, с которым бывает трудно справиться.
Клинический психолог Райан Хоуз рассказал, что часто среди своих клиентов он видит общую модель родителей, которые предлагают своим детям непрошенные советы по ряду тем: работа, отношения и управление деньгами.
Это может исходить из доброго умысла или их тревоги и недоверия к способностям взрослого ребенка.
Однако, когда человек получает совет, о котором не просил, то это может раздражать или даже причинять боль.
Взрослый человек может чувствовать себя так, будто его критикуют, обращаются как с ребенком или считают некомпетентным.
Родители иногда плохо говорят или раскрывают личную информацию о родственниках, даже если этого они не должны разглашать.
Это обычное явление, особенно если брат или сестра не оправдали ожиданий родителей.
Поэтому следует откровенно поговорить с родителями, что вам это не нравится и не нужно обсуждать других членов вашей семьи.
Когда ребенок становится взрослым и начинает делать собственный выбор, то выражение "но мы всегда так делали" больше не применяется.
У каждого взрослого человека своя жизнь, поэтому нужно это учитывать.
Психолог рассказала, что следует открыто поговорить с родителями и определить, что обстоятельства изменились.
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