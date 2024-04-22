6 границ, которые взрослые дети должны установить с родителями

Обозначить границы - это способ уважать себя и свои потребности.

Психолог Эллисон Харт рассказала, что границы описывают ваше поведение, то, что вы будете делать или каким будете, когда кто-то их преступит.

Взрослые дети часто переживают, что если они установят ограничения, они могут поставить под угрозу свои отношения с родителями. Однако это не так.

Никаких комментариев по поводу тела

К сожалению, есть случаи, когда родители комментируют форму или размер тела своего ребенка на протяжении всей жизни и во взрослом возрасте. Эти замечания, как правило, чаще появляются в праздники.

Комментарии о том, что вы поправились не есть нормальными, ведь вес человека может измениться из-за стресса или других факторов.

Разговоры о моих деньгах

Когда вы финансово независимы, услышать мнение своих родителей о том, как вы обращаетесь с деньгами, может быть неприятно.

Став взрослым, вы не должны чувствовать себя обязанным прислушиваться к советам родителей или оправдываться перед ними за свои тратить.

Давление относительно выбора профессии

Некоторые родители давят на своих детей, чтобы они пошли определенным профессиональным путем - таким, какой они считают более стабильным или прибыльным.

Обычно непрошенный совет поступает от обеспокоенных родителей, желающих лучшего для ребенка. Это может повлечь за собой невероятное давление и тревогу на ребенка, с которым бывает трудно справиться.

Никаких нежелательных советов

Клинический психолог Райан Хоуз рассказал, что часто среди своих клиентов он видит общую модель родителей, которые предлагают своим детям непрошенные советы по ряду тем: работа, отношения и управление деньгами.

Это может исходить из доброго умысла или их тревоги и недоверия к способностям взрослого ребенка.

Однако, когда человек получает совет, о котором не просил, то это может раздражать или даже причинять боль.

Взрослый человек может чувствовать себя так, будто его критикуют, обращаются как с ребенком или считают некомпетентным.

Никаких сплетен о членах семьи

Родители иногда плохо говорят или раскрывают личную информацию о родственниках, даже если этого они не должны разглашать.

Это обычное явление, особенно если брат или сестра не оправдали ожиданий родителей.

Поэтому следует откровенно поговорить с родителями, что вам это не нравится и не нужно обсуждать других членов вашей семьи.

Не будете делать все так, как обычно

Когда ребенок становится взрослым и начинает делать собственный выбор, то выражение "но мы всегда так делали" больше не применяется.

У каждого взрослого человека своя жизнь, поэтому нужно это учитывать.

Психолог рассказала, что следует открыто поговорить с родителями и определить, что обстоятельства изменились.