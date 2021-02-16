6-річний хлопчик на прийомі у стоматолога проковтнув голку: дантист працював нелегально

Подія трапилася в Нижньогірському районі Криму. Саме там 29-річний приватний стоматолог в процесі лікування зуба дитини упустив голку, яка проникла хлопчику в шлунок.

"Лікар приватної практики, який надавав послуги населенню без відповідної ліцензії, під час лікування зуба допустив потрапляння стоматологічної голки в стравохід 6-річній дитині, заподіявши пошкодження, що підтверджено проведеною експертизою", - йдеться у повідомленні.

Дитина була госпіталізована в медустанову Сімферополя, де їй надали всю необхідну допомогу. Життю і здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.

А от проти горе-стоматолога порушено кримінальну справу. Він підозрюється в наданні послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я.

Зауважимо, що дана подія набула резонансу ще й на фоні нещодавнього скандалу зі стоматологом у Рівному. Там лікарка била, душила і залякувала дітей у своєму кабінеті.

На одному з відео навіть видно, як стоматолог знущається над трирічною дівчинкою з інвалідністю.

Сюжет про лікарку, яка била дітей у Рівному