RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

6-річний хлопчик на прийомі у стоматолога проковтнув голку: дантист працював нелегально

Автор: Styler

Новий скандал зі стоматологом. Цього разу - в окупованому Криму. Там на прийомі у приватного дантиста маленький хлопчик проковтнув голку.

Про цей інцидент розповіли у прес-службі так званого Слідчого комітету.

Подія трапилася в Нижньогірському районі Криму. Саме там 29-річний приватний стоматолог в процесі лікування зуба дитини упустив голку, яка проникла хлопчику в шлунок.

"Лікар приватної практики, який надавав послуги населенню без відповідної ліцензії, під час лікування зуба допустив потрапляння стоматологічної голки в стравохід 6-річній дитині, заподіявши пошкодження, що підтверджено проведеною експертизою", - йдеться у повідомленні.

Дитина була госпіталізована в медустанову Сімферополя, де їй надали всю необхідну допомогу. Життю і здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.

А от проти горе-стоматолога порушено кримінальну справу. Він підозрюється в наданні послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я.

Зауважимо, що дана подія набула резонансу ще й на фоні нещодавнього скандалу зі стоматологом у Рівному. Там лікарка била, душила і залякувала дітей у своєму кабінеті.

На одному з відео навіть видно, як стоматолог знущається над трирічною дівчинкою з інвалідністю.

Сюжет про лікарку, яка била дітей у Рівному

Тримайте список послуг стоматологів, які для українців будуть безплатними вже незабаром.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України скандалстоматолог
Читайте також
Укрзалізниця потрапила у скандал через Крим
Під Вінницею вчителька закрутила роман з учнем: їх "застукали" під час любовних утіх
Прогноз погоди