6 шагов, чтобы научить своих детей говорить "извините": вот что следует сделать родителям

6 шагов к правильному и хорошему извинению

Главное, о чем нужно помнить, когда вы просите прощения, - это то, что вы берете на себя ответственность.

1. Скажите "Извините"

2. Скажите, что вы сделали.

3. Покажите, что вы понимаете, почему это было плохо.

4. Объясните, если нужно, но не оправдывайтесь.

5. Скажите, что это не повторится.

6. Предложите возмещение, если это необходимо.

Если ваш ребенок бросил пищу в одноклассника, то его извинение должно звучать так:

"Извини, что я бросал еду. Я понимаю, что это было нехорошо, и я больше этого не буду делать".

Есть еще такая вещь, как "полушаг" - это слушать, когда ваш ребенок открыт для того, чтобы услышать ответ другого человека.

Что сделать после прощения

После того как ребенок пройдет эти шаги, важно, чтобы родители осознали, насколько это было тяжело.

Скажите: "Спасибо, это было тяжело".

Несмотря на то, что действия ребенка все еще могут иметь последствия, сами извинения следует оценить. Не стоит создавать связь в голове ребенка, что прощение означает наказание.

Кроме того, не имеет значения, раскаялся ребенок или нет. Когда вы учите детей просить прощения, они необязательно должны иметь свободную волю к этому.

Ваша цель - чтобы ребенок понял, что то, что он сделал, наносит вред ему самому или другим, и цель состоит в том, чтобы научить его "как", а не "почему".

Говорить о последствиях и проговаривать причины, побуждать к раскаянию - это подходит уже для детей постарше. Но они должны уже уметь к тому времени научиться говорить "извините".