6 стран, в которых существуют неожиданные запреты обычных вещей

Сингапур

Известный своими строгими правилами, Сингапур запрещает продажу жевательной резинки (за исключением медицинских целей) из-за проблем с чистотой. За нарушения, такие как мусор или плевок, предусмотрены большие штрафы.

Курение разрешено только в специально отведенных местах, а даже перевозка фруктов дуриан запрещена в общественном транспорте из-за их сильного запаха.

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ действуют законы о скромности, особенно в Дубае и Абу-Даби, где публичные проявления ласки считаются непристойными и могут привести к штрафам или даже к аресту. Сквернословие или непристойные жесты в общественных местах также являются уголовными правонарушениями.

Дополнительно перевозка взрослых материалов или определенных медикаментов требует осторожности, поскольку это может считаться неприемлемым или незаконным.

Япония

Татуировки часто ассоциируются с организованной преступностью в Японии, поэтому посетители с видимыми татуировками могут попросить скрыть их в общественных местах, таких как бассейны или горячие источники.

Курение в общественных местах также ограничено определенными зонами для курения, чтобы предотвратить влияние дыма на окружающих.

Во многих странах запрещены очень неожиданные вещи (фото: Pixabay.com)

Таиланд

В Таиланде вейпинг запрещен, и туристы, пойманные с электронными сигаретами, могут столкнуться со штрафами или тюремным заключением.

Важно уважать культурные символы, особенно изображения монархии, поскольку их нехорошее отношение может привести к серьезным юридическим последствиям. Также фотографировать в определенных религиозных местах запрещено, поэтому лучше узнать это перед тем, как делать снимки.

Греция

Для защиты исторических памятников в Греции запрещено носить высокие каблуки на древних монументах, таких как Акрополь, поскольку они могут повредить нежный камень.

Граффити на объектах наследия строго запрещены, за что предусмотрены значительные штрафы и возможное заключение. Посетителям советуют носить удобную обувь, когда они исследуют древние развалины.

Австралия

Лазерные указки мощностью более 1 милливатта запрещены из-за беспокойства относительно безопасности авиации и возможных повреждений глаз. За их владение без разрешения предусмотрены большие штрафы, а для особых исключений требуются проверки на соответствие.

Это законодательство строго соблюдается, чтобы предотвратить ущерб обществу и защитить воздушное пространство.