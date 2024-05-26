Эти 6 комплиментов мужчины говорят, когда действительно считают женщину привлекательной

"Вы освещаете комнату"

Внешность - это не единственное, что делает человека привлекательным для других. Психологи говорят, что все обычно хотят партнеров, отвечающих внутренним идеалам, таким как тепло и верность, а не внешним.

Когда мужчина говорит вам, что вы освещаете комнату, это значит, что вы красивые и быть в вашем присутствии - это все равно что быть под солнцем.

Он, в сущности, указывает на то, что вы заставляете его чувствовать себя комфортно и безопасно. И это самый большой комплимент, который любой мог получить.

"Мне нравится, как ты заставляешь меня чувствовать"

Часто люди настолько заняты собственными мыслями, чувствами и обязанностями, что зацикливаются на своем эго, и отношения с другими отражают это.

Это значит, что человек, который говорит вам, что чувствует себя хорошо в вашем присутствии, искренне влюблен в вас.

"Мне очень нравится ваша..."

Любовь заставляет больше сосредотачиваться на любящем человеке, замечать мелкие детали и слушать то, что он говорят.

Поэтому мужчина, который искренне считает вас привлекательной, вероятно, будет тратить много времени, глядя на ваше лицо, замечая мелочи.

"Ты действительно особенная"

Конечно, это может быть просто дружеским комплиментом. Но если это соединить с некоторыми комплиментами повыше, то это совсем другая история.

Если мужчина делает вам комплимент, связанный с вашей личностью, это говорит о том, что он уделяет вам внимание. Он обращает внимание не только на вашу внешность.

"Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел"

Некоторые люди, особенно если они манипуляторы, используют этот комплимент только потому, что хотят извлечь выгоду.

Но если вы слышите эти слова от мужчины, который выглядит искренним и добрым, вы можете быть уверены, что он считает вас самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел.

Психологи говорят, что мужчина по своей природе более уверен в себе, он реализуется в активной деятельности. Для него роль комплимента выполняет факт вовремя проделанной работы, опережение конкурента, сдвиг в карьере. В то время как женщина все еще пытается завоевать себе место в обществе, отсюда и неуверенность в себе.

Учитывая это женщину очень радует комплимент, а его положительное действие может измеряться не только минутами, но и несколькими днями.