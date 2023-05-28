6 цветов в дизайне, которые удешевляют вашу кухню

Зеленый мох

Кухни зеленого цвета начинают набирать популярность в этом году. Однако некоторые оттенки могут не подойти для интерьера. Лучше избегать "зеленого мха и зеленого шалфея".

"Эти цвета могут сделать кухню темной и "грязной". Кроме того, эти оттенки также могут сделать кухню гораздо меньше, чем она есть на самом деле", - объясняет эксперт Пенелопа Джейкобс.

Она рекомендует выбирать пастельные или приглушенные зеленые цвета. Эта альтернативная зелень поможет "оживить комнату" и добавить покой в пространство.

Грязно-белые оттенки

В прошлые годы большой популярностью пользовались грязно-белые тона. Однако сейчас их становится все меньше. Эксперт утверждает, что это потому, что люди заметили, что эти тона делают комнату "скучной, вялой или плоской".

Вероятно, это потому, что эти приглушенные тона не придают комнате яркости.

"Освещение в комнате также может сделать грязно-белые цвета тусклыми и дешевыми. Белые цвета также могут снизить стоимость вашей собственности", - говорит Джейкобс.

Яркий белый

В то время как грязно-белый цвет избегают из-за его недостаточной яркости, ярко-белый может быть слишком ярким.

"Белый цвет традиционно является популярным выбором для кухни. Він может сделать простор свежим и чистым. Однако блестящие белые часто могут сделать пространство слишком клиническим", - отмечает эксперт.

Поэтому яркий белый цвет может сделать кухню гораздо "холоднее и менее домашней". Также это очень непрактичный выбор цвета для кухни из-за риска загрязнения.

Темно-коричневый

Темно-коричневые оттенки следующие в списке цветов, которых следует избегать, поскольку они могут сделать кухню "темной, грязной и маленькой".

"Учитывая это, лучше избегать покраски стен в этот цвет. Это нормально, если в вашем интерьере будет несколько акцентов этого цвета. Однако это не должно управлять вашей цветовой гаммой", - объясняет Джейкобс.

Она утверждает, что темно-коричневые стены снижают стоимость дома, что не очень хорошо для тех, кто планирует вскоре продать свое имущество.

Вместо этого лучше всего придерживаться теплых нейтральных или приглушенных тонов.

Красный

Красный - очень противоречивый выбор для кухни. Он часто считается слишком отвлекающим, поэтому лучше его избегать.

Желтый

Хотя желтый - очень теплый и солнечный цвет, его следует избегать, если вы не хотите, чтобы ваша кухня выглядела дешево.

Ярко-желтый цвет может привести к чрезмерному возбуждению, тревоге или нервозности. Желтый также отвлекает от других элементов кухни и может перегружать пространство.