6 комнатных растений для лентяев, которые почти не нуждаются в поливе

Сансевиерия

Сансевиерия, известная как "щучий хвост" или "змеиное растение", является одним из самых выносливых представителей мира комнатных растений. Ее толстые листья способны накапливать влагу, что позволяет растению обходиться без полива несколько недель.

Она хорошо переносит даже сухой воздух и низкое освещение, что делает ее идеальной для любого уголка дома. К тому же сансевиерия очищает воздух от токсинов и обогащает его кислородом даже ночью.

Поливайте это растение только тогда, когда почва полностью высыхает - это может быть раз в две-три недели. Избыточный полив может даже навредить, поэтому она подходит для тех, кто часто забывает о своих зеленых насаждениях.

Сансевиерия (фото: Википедия)

Кактусы

Кактусы - символ растений, которые почти не нуждаются в воде. Благодаря своим уникальным иглам они сохраняют влагу и могут легко переносить засуху. Эти растения идеально подходят для солнечных подоконников, где другие растения могут сгореть.

Поливать их можно только раз в месяц в холодный сезон и раз в две недели летом. Они не только просты в уходе, но и станут интересным декоративным элементом в вашем доме. Разнообразие форм и размеров кактусов позволяет подобрать растение на любой вкус.

Кактусы красиво цветут (фото: Википедия)

Хавортия

Хавортия - компактное растение, которое очаровывает своими декоративными листьями с интересными узорами. Как и все суккуленты, она накапливает влагу в своих мясистых листьях, поэтому не нуждается в частом поливе. Ей достаточно нескольких часов солнечного света в день, а поливать ее следует не чаще, чем раз в две-три недели.

Благодаря своей выносливости хавортия прекрасно чувствует себя даже в сухих и теплых помещениях. Она идеально подходит для офисов или небольших комнат, где уход за растениями минимальный. К тому же, хавортия добавляет экзотического вида интерьеру.

Хавортия (фото: Википедия)

Замиокулькас

Замиокулькас, или "долларовое дерево", не только привлекает своей декоративностью, но и является чрезвычайно неприхотливым. Его толстые клубни сохраняют влагу, поэтому растение может обходиться без полива несколько недель. Этот красавец одинаково хорошо растет как в тени, так и на ярком свете.

Поливать его следует лишь тогда, когда почва полностью сухая, примерно раз в две-три недели. Замиокулькас также считается растением, которое приносит финансовый успех, поэтому многие выбирают его как символ благосостояния. Он прекрасно подходит для занятых людей, которые хотят добавить немного зелени в свою жизнь.

Замиокулькас (фото: Википедия)

Эхеверия

Эхеверия - еще одно неприхотливое суккулентное растение, которое очаровывает своим розеточным видом. Она прекрасно приспособлена к сухим условиям и сохраняет влагу в своих листьях. Эхеверия любит яркий свет, но не нуждается в частом поливе - лишь раз в две-три недели.

Чрезмерный полив может вызвать загнивание, поэтому важно давать почве хорошо просыхать между поливами. Это растение станет прекрасным дополнением к любому подоконнику или рабочему столу. Благодаря разнообразию форм и цветов эхеверия прекрасно впишется в современный интерьер.

Эхеверия (фото: Википедия)

Агавы

Агава - еще один представитель растений, которые почти не нуждаются в воде. Ее толстые листья накапливают достаточно влаги, чтобы она могла выдерживать длительные периоды без полива. Как и большинство суккулентов, агава любит много солнечного света, но при этом неприхотлива к почве.

Поливайте ее только тогда, когда почва полностью высохла, что может быть раз в месяц или даже реже. Агава не только вынослива, но и очень декоративна - ее сдержанный, но элегантный вид подходит для различных типов интерьера. К тому же, это растение почти не требует дополнительного ухода, кроме периодической очистки от пыли.

Агава (фото: Википедия)