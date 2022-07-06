6 липня: яке сьогодні свято, що не можна робити, кого вітати з іменинами

6 липня православні віруючі в цей день згадують про мученицю Агрипину. Селяни ж в цей день садили ріпу, через те, що вважали, що вона буде смачною і міцною.

Про всі прикмети і заборони цього дня - читайте в матеріалі Styler.

Агрипина Римська жила в період становлення християнства. Народилася вона в Римі на початку 3 століття. Батьки виховали з неї справжню християнку. Вона досягнувши повноліття відмовилася вступати в шлюб і зберегла цноту. Ця богобоязлива дівчина відкрито сповідувала віру в Єдиного Господа перед ідолопоклонниками.

За це язичники побили жорстоко дівчину палицями. Всі кістки її були переламані, але Ангел Божий зцілив її. Згодом Агрипина була усічена мечем ката імператора Валеріана. Так вона прийняла мученицьку смерть за свою віру.

Свята також вважається покровителькою сицилійського міста Мінео. Там зберігалися її мощі з 4 по 9 століття. Після цього останки Святої Агрипини перенесли до Константинополя.

Що потрібно зробити в цей день

Вранці на Аґрафену слід вмитися росою. Вона додасть сил і зміцнить здоров'я. У цей день також збирали кропиву. Її до цієї пори було дуже багато. Вважалося, що ця пекуча трава захищає від нечистої силою. Її збирали і розкладали біля порога будинку. Про сільськогосподарські справи на Аграфену Купальницю також не забували. Традиційно в цей день садили ріпу. Говорили, що вона буде солодкою і міцною.

Одним із звичаїв Аґрафени є приготування ячмінної каші. При цьому готували селяни її складину — відразу на все село. Обов'язково її роздавали мандрівникам і знедоленим людям. Обов'язково варили і яйця, щоб птахи краще неслись.

Головні прикмети цього дня

Якщо 3 липня дощове, то наступний тиждень буде сонячним.

Якщо на Агрипину Купальницю не лунає спів солов'я, значить скоро визріють посіви ячменю.

Якщо після дощу на небі з'являється веселка, отже встановиться дощова погода.

Поява зірниць на небі до вечора, говорить про рясні опади.

Негоду пророкують і мурахи, які ховаються в мурашник серед дня.

У кого іменини сьогодні

Іменини 6 липня відзначає Агрипина, Антон, Артемій (Артем), Герман, Домініка, Кузьма, Святослав, Тереза, Федір. Привітайте їх сьогодні з Днем ангела.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна давати гроші в борг, не можна допускати негативу і зневіри.