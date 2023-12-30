6 исторических тайн, которые ученые наконец-то раскрыли в 2023 году, а одну так и не смогли

Настоящая личность доисторического лидера

Похороненный с поразительным хрустальным кинжалом и другими драгоценными артефактами, 5000-летний скелет, найденный в 2008 году в гробнице близ Севилье, Испания, явно когда-то был кем-то важным.

Первоначально ученые считали, что это был молодой мужчина, основываясь на анализе тазовой кости. Однако анализ зубной эмали, содержащей тип белка с полово-специфическим пептидом под названием амелогенин, определил, что останки были женскими.

Хрустальный кинжал был похоронен вместе с телом 5000-летней женщины (фото: Research Group ATLAS from University of Sevilla)

Ингредиент легендарного крепкого римского бетона

Оказалось, что римский бетон более долговечен, чем его современный эквивалент. Взять, например, Пантеон в Риме, который имеет самый большой в мире неокрепший купол.

Ученые заявили, что они обнаружили таинственный ингредиент, позволивший римлянам сделать свой строительный материал настолько прочным и строить сложные конструкции в сложных местах, таких как доки, канализация и сейсмические зоны.

Исследовательская группа проанализировала 2000-летние образцы бетона, взятые из городской стены на археологическом участке Привернум в центральной Италии и подобные по составу другому бетону, найденному по всей Римской империи.

Они обнаружили, что белые куски в бетоне - обломки извести, придают бетону способность "заживлять" образовавшиеся со временем трещины. Раньше на белые кусочки не обращали внимания, потому что воспринимали как признак неаккуратного смешивания бетона или некачественного сырья.

Настоящая внешность Этци - Ледяного человека

В 1991 году туристы обнаружили мумифицированное тело Этци высоко в итальянских Альпах. Его замороженные останки являются, пожалуй, наиболее тщательно изученной археологической находкой в мире, которая в деталях открывает ученым, какой была жизнь 5300 лет назад.

По содержанию его желудка ученые смогли понять, какая была его последняя еда и откуда он пришел. Его оружие показало, что он был правшей, а его одежда давала редкое представление о том, что на самом деле носили древние люди.

В августе новый анализ ДНК, извлеченной из таза Этци, показал, что его внешний вид не такой, как ученые считали изначально.

Изучение его генетического состава показало, что Эци имел темную кожу и темные глаза - и, вероятно, был лысым. Этот обновленный внешний вид резко контрастирует с известной реконструкцией Этци, которая изображала бледнокожего мужчину с густыми волосами и бородой.

Идентифицирован владелец кулона, которому 20 000 лет

Археологи часто находят орудия из кости и другие артефакты из древних мест, но невозможно точно знать, кто их когда-либо использовал или носил.

В начале этого года ученые восстановили ДНК древнего человека из подвески, изготовленной из кости оленя, найденной в пещере Дениса в Сибири. Благодаря этой подсказке они смогли обнаружить, что его носила женщина, жившая между 19 000 и 25 000 лет назад.

Она принадлежала к группе, известной как древние жители Северной Евразии, генетически связанные с первыми американцами.

Человеческая ДНК, вероятно, сохранилась в кулоне из кости оленя, поскольку она ячеистая и, следовательно, более вероятно сохраняет генетический материал, присутствующий в клетках кожи, поте и других жидкостях организма.

Подвеска с зубом оленя содержала ДНК владельцы (фото: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology)

Древний свиток, расшифрованный ИИ

Около 1100 свитков сгорели во время знаменитого извержения Везувия почти 2000 лет назад. В 1700-х годах некоторые предприимчивые копатели нашли огромный тайник из вулканической лавы.

Коллекция, известная как Геркуланумские свитки, является, пожалуй, самой известной библиотекой классической древности. Содержимое хрупких документов долгое время оставалось тайной. Но в этом году с помощью искусственного интеллекта и изображения компьютерной томографии студент Люк Фарритор первым расшифровал слово, написанное на древнегреческом языке на одном из почерневших свитков.

Farritor получил 40 000 долларов США за расшифровку слова "πορφυρας" или "porphyras", которое в переводе с греческого означает "фиолетовый". Исследователи надеются, что не пройдет много времени, пока целые свитки удастся расшифровать с помощью этой техники.

Материалы, необходимые для изготовления мумии

Из обломков выброшенных горшков в мастерской бальзамирования ученые обнаружили некоторые вещества и смеси, которые древние египтяне использовали для мумификации мертвых.

Путем химического анализа оставшихся в сосудах органических остатков исследователи установили, что древние египтяне использовали широкий спектр веществ, чтобы помазать тело после смерти, уменьшить неприятный запах и защитить его от грибков, бактерий и гниения. Обнаруженные материалы включают растительные масла, такие как можжевельник, кипарис и кедр, а также смолы из фисташковых деревьев, животный жир и пчелиный воск.

Хотя ученые ранее узнавали названия веществ, которые использовались для бальзамирования мертвых, из египетских текстов, до недавнего времени они могли только догадываться, о каких именно соединениях и материалах идет речь.

Использовавшиеся в мастерской ингредиенты были разнообразны и поступали не только из Египта, но и из дальних стран, что свидетельствует об обмене товарами на больших расстояниях.

Реконструкция художника сцены бальзамирования со священником в подземной камере (фото: Nikola Nevenov)

Одна семейная тайна Бетховена раскрыта, а еще одна - до сих пор остается загадкой

Композитор Людвиг ван Бетховен умер в возрасте 56 лет в 1827 году после ряда хронических проблем со здоровьем, включая потерю слуха, желудочно-кишечные проблемы и заболевания печени.

В 1802 Бетховен написал братьям письмо с просьбой, чтобы его врач, Иоганн Адам Шмидт, исследовал природу болезней композитора после его смерти. Письмо известно как Хайлигенштадтское завещание.

Команда не смогла поставить окончательный диагноз, но генетические данные Бетховена помогли исследователям исключить потенциальные причины его заболевания, такие как аутоиммунное заболевание целиакия, непереносимость лактозы или синдром раздраженного кишечника.

Генетическая информация также свидетельствовала о внебрачной связи в семье композитора.

Спустя почти 200 лет после его смерти ученые извлекли ДНК из сохранившейся пряди волос, пытаясь выполнить его предсмертную просьбу.

Прядь волос, из которой секвенировали весь геном Бетховена (фото: Kevin Brown)