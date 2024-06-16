6 безопасных способов увеличить губы в домашних условиях

Сделайте пилинг губ

Отшелушивание с помощью скраба для губ или силиконовой щетки может помочь им выглядеть ухоженными и полными.

Избавление от сухой кожи на губах позволит влаге проникнуть внутрь. Кроме того, отшелушивание поможет стимулировать выработку коллагена.

Скраб не только помогает губам быть более гладкими и выглядеть более объемными, но также устраняет вертикальные морщинки вокруг рта.

Часто увлажняйте

Косметолог Валерия Апарович рассказала, что использование бальзама для губ - это еще один способ сделать губи большими.

Глубоко увлажненная кожа выглядит более пухлой. Бальзамы смягчают и питают губы и помогают восстановить гидролипидный баланс кожи, предотвращая утечку воды и восполняя дефицит липидов.

Карандаш для губ

Можно попытаться создать оптическую иллюзию более полных губ. Использование карандаша такого же цвета, как и ваши собственные губы, а затем использование помады и блеска для губ в центре сделают губы больше.

Градирование цвета губ от более темного на краях до более светлого в центре будто увеличивает губы.

Избегайте определенных оттенков помады

Некоторые оттенки помады придают объему, а другие делают губы меньше. Избегайте черных и матовых продуктов для губ. Они привлекают внимание к сухости и любым морщинам вокруг рта.

Матовые помады могут поглощать влагу из кожи и делая губы стянутыми. А продукты с кремовой текстурой или блески для губ с высокой концентрацией питательных масел и экстрактов растительного происхождения помогут коже поддерживать содержание влаги, таким образом губы будут выглядеть более пухлыми.

Используйте мятные или ментоловые средства для губ

Эксперты рекомендуют попробовать бальзамы для губ или сыворотки, содержащие ментол.

Эфирное масло перечной мяты обладает успокаивающими, охлаждающими, освежающими и увлажняющими свойствами, а также оказывает эффект объема.

Благодаря содержанию ментола мята способствует кровообращению и расширяет кровеносные сосуды, естественным образом делая губы более яркими и пухлыми.

Защита от ультрафиолета

Защита губ от солнечных лучей также поможет избежать повреждений и морщин. Бальзамы и блески, содержащие УФ-фильтры, защищают губы от свободных радикалов, вызванных ультрафиолетовым излучением.