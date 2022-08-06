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6 серпня: чому День Бориса і Гліба особливий, прикмети, кого привітати з днем ангела

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Субота 06 серпня 2022 06:01
6 серпня: чому День Бориса і Гліба особливий, прикмети, кого привітати з днем ангела Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

6 серпня православна церква вшановує пам'ять святих - Бориса і Гліба.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з Днем ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Батьком Бориса і Гліба був великий князь Київський Володимир Святославич. Після смерті батька між Його синами розгорілася боротьба за престол і землі. На цей час є дві версії, хто саме наказав убити братів. Одна з них стверджує, що вони загинули за наказом зведеного старшого брата Святополка Окаяного. В іншій йдеться про те, що винуватцем їх смерті був Ярослав Мудрий, який був теж їх зведеним братом.

За те, що вони смиренно прийняли мученицьку смерть від одновірців, церква зарахувала Бориса і Гліба до лику святих. Канонізували братів тому, що неодноразово була доведена чудотворна сила їх мощей.

У цей день наші предки збирали ягоди на пироги, варення, компоти і для сушіння. Робилися запаси березових віників для лазні.

До даного дня посилюються грози, тому наші пращури воліли не виходити на роботу в поле, побоюючись пожеж через блискавки, що потрапили в стоги.

Головні прикмети дня

  • Вважалося, що на Бориса і Гліба дозріває хліб.
  • Середня добова температура впала нижче + 15ºC, значить, прийшов час збирати черемху.
  • Якщо солома жата в цей день, значить, крити будинку нею не можна, тому що або вітром знесе, або блискавка потрапить.
  • Якщо на 6 серпня припадає повний місяць, погода в цей день буде такою ж до кінця літа.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна працювати в саду або полі.
  • Не можна робити необдумані вчинки.
  • Не можна давати гроші в борг.
  • Не можна багато розмовляти.

Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Ян, Роман, Микола, Іларіон, Іван, Давид, Гліб, Борис, Опанас, Анатолій, Христина.

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