58-летняя Ольга Сумская показала честное фото без макияжа

Сумская показала естественную красоту

Свою публикацию она приурочила к Дню театру, который праздновали вчера, 27 марта.

"С днем театра, наши дорогие зрители! Спасибо, что вы у нас есть! Это такое счастье для актера в это тревожное время! Коллеги, ярких премьер под мирным небом!" - говорится в сообщении.

На фото актриса, которой, к слову, летом исполнится 59 лет, показала свою естественную красоту. Она позировала без макияжа и с мокрыми волосами.

Как отреагировали в сети

Фолловеры артистки тут же принялись комментировать ее смелую публикацию, подчеркнув, что она прекрасно выглядит:

"Настоящая и любимая"

"Какая вы крутая"

"Оля, ну какая вы красивая, желаю всем женщинам выглядеть так, как вы!"

"Поздравляю! Вы - прекрасны"

"Всегда красивая, талантливая и невероятно искренняя"

"Оля - молодец. Такая, как есть"

"Даже без макияжа"

"Невероятная красота"

"Настоящая"

"Вы очень смелая"

"Боже, какая хорошенькая. Без макияжа очень классно выглядите".



Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Напомним, Сумская - украинская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в семье актеров театра им. Франко Анны Ивановны и Вячеслава Игнатьевича. Ее старшая сестра Наталья Сумская также актриса.

В 1987 году окончила актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Сниматься в кино начала в студенческие годы. Первая кинороль - "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983). Большую популярность Ольге Сумской принесла ее роль Роксоланы в сериале "Роксолана".

В ее фильмографии более 50 ролей в фильмах и сериалах.

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