55% українців ризикують збідніти: як влада збирається допомагати людям

Карантин в Україні через коронавіруса введений 12 березня по 24 квітня. Багато людей втратили роботу і змушені жити на заощадження, також в країні залишилося багато незахищених верств населення. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, як влада збирається допомагати своїм громадянам на карантині. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Міністр зазначив, що 55% українських громадян перебувають у зоні ризику і ризикують збідніти, для них уряд підготував спеціальну допомогу.

Пенсіонери отримають додаткову 1000 гривень, якщо їх пенсія була менше 5000 гривень і 500 гривень, якщо вони старше 80 років. Безробітні отримають через центр зайнятості допомоги в розмірі від 1800 до 8400 гривень.

Виплати будуть нараховуватися відразу, з 1-го дня подачі заяви людиною за спрощеною процедурою. Заявку можна відправити онлайн, не виходячи з дому. По телефону з людиною зв'яжуться і вона отримає допомогу.

"Мінімальна "гола" сума на зараз 650 грн/міс. Але реально з урахуванням страхового стажу та інших факторів реальна мінімальна виплата складе близько 1800 грн/міс. Максимум 8408 грн/міс. Скільки буде ваша сума допомоги у проміжку 1800 – 8400 гривень - нарахує вам за вашими даними працівник ЦЗ по телефону", - повідомив Аваков.

Голова МВС також зазначив, що все набуде чинності, як тільки в державний бюджет внесуть зміни. Засідання парламенту має відбутися у понеділок, 13 квітня.

Як ми раніше повідомляли, Аваков розповів, коли закінчиться карантин.