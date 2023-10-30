54-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в платье с глубоким декольте (фото)

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор, появившись на вечеринке в роскошном откровенном наряде. Соответствующие публикации и комментарии появились на странице в социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Джей Ло в очередной раз порадовала фанатов жаркими фото

54-летняя актриса присутствовала на вечеринке, организованной в честь дня рождения австралийской супермодели Пиа Миллер, вместе со своим мужем, актером Беном Аффлеком.

Для этого события поп-исполнительница выбрала стильное зеленое платье с плотным кроем, украшенное глубоким декольте и разрезом.

Кроме того, ее наряд дополнили открытые босоножки, а укладка волос создавала объем у корней.

Реакция поклонников

Пользователи увлеклись внешним видом артистки, о чем начали писать в комментариях под постом.