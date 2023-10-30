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54-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в платье с глубоким декольте (фото)

Понедельник 30 октября 2023 20:15
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54-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в платье с глубоким декольте (фото) Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор, появившись на вечеринке в роскошном откровенном наряде. Соответствующие публикации и комментарии появились на странице в социальных сетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

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54-летняя актриса присутствовала на вечеринке, организованной в честь дня рождения австралийской супермодели Пиа Миллер, вместе со своим мужем, актером Беном Аффлеком.

Для этого события поп-исполнительница выбрала стильное зеленое платье с плотным кроем, украшенное глубоким декольте и разрезом.

54-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в платье с глубоким декольте (фото)54-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в платье с глубоким декольте (фото)

Кроме того, ее наряд дополнили открытые босоножки, а укладка волос создавала объем у корней.

Реакция поклонников

Пользователи увлеклись внешним видом артистки, о чем начали писать в комментариях под постом.

  • Эта женщина не стареет
  • Ты выглядишь великолепно
  • Богиня!
  • Имеешь совершенно потрясающий вид
  • Тебе так подходит этот цвет

Ранее Дженнифер Лопес в изумрудном белье похвасталась стройной талией.

Недавно Пэрис Хилтон воспроизвела образ "стюардессы" Бритни Спирс по случаю Хэллоуина.

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