54-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою у сукні з глибоким декольте (фото)

Відома американська акторка і співачка Дженніфер Лопес викликала справжній фурор, з'явившись на вечірці у розкішному відвертому вбранні. Відповідні публікації і коментарі з'явилися на її сторінці у соціальних мережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

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54-річна акторка була присутня на вечірці, яка була організована на честь дня народження австралійської супермоделі Піа Міллер, разом з її чоловіком, актором Беном Аффлеком.

Для цієї події поп-виконавиця обрала стильну зелену сукню зі щільним кроєм, прикрашену глибоким декольте і розрізом.

Крім того, її вбрання доповнили відкриті босоніжки, а укладка волосся створювала об'єм біля коріння.

Реакція прихильників

Юзери захопилися зовнішнім виглядом артистки, про що почали писати в коментарях під постом.