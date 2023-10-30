54-річна Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою у сукні з глибоким декольте (фото)
Відома американська акторка і співачка Дженніфер Лопес викликала справжній фурор, з'явившись на вечірці у розкішному відвертому вбранні. Відповідні публікації і коментарі з'явилися на її сторінці у соціальних мережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Джей Ло у черговий раз порадувала фанів спекотними фото
54-річна акторка була присутня на вечірці, яка була організована на честь дня народження австралійської супермоделі Піа Міллер, разом з її чоловіком, актором Беном Аффлеком.
Для цієї події поп-виконавиця обрала стильну зелену сукню зі щільним кроєм, прикрашену глибоким декольте і розрізом.
Крім того, її вбрання доповнили відкриті босоніжки, а укладка волосся створювала об'єм біля коріння.
Реакція прихильників
Юзери захопилися зовнішнім виглядом артистки, про що почали писати в коментарях під постом.
- Ця жінка не старіє
- Ти маєш чудовий вигляд
- Богиня!
- Маєш абсолютно приголомшливий вигляд
- Тобі так личить цей колір
Раніше Дженніфер Лопес у смарагдовій білизні похизувалась стрункою талією.
Нещодавно також Періс Хілтон відтворила образ "стюардеси" Брітні Спірс з нагоди Хелловіна.