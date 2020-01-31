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54-річний Віктор Павлік одружується: наречена поскаржилася на "цькування"

STYLERПерсони    31.01.2020 - 21:44
54-річний Віктор Павлік одружується: наречена поскаржилася на "цькування"
Наречена Віктора Павліка скаржиться на життя (фото: instagram/repyahovakate)

Віктор Павлік одружується на дівчині на 28 років молодшій за нього

Віктор Павлік одружився на Катерині Репяховой, яка молодша артиста на 28 років. Дівчина довгі роки була концертним директором співака, але романтичні стосунки розвивалися так, що пара вирішила їх не приховувати, а зв'язати себе узами шлюбу.

Судячи з усього, 54-річний виконавець щасливий, а ось його обраниця не дуже. Так, Репяхова на своїй сторінці в Instagram поскаржилася, що люди на концертах після оголошення їх заручин, стали її пильно розглядати, а також знімати відео на телефони. Дівчина здивована, чому так відбувається і зізнається, що їй стало важче жити.

За словами обраниці Павлика, чому люди стали відноситься до неї "эммоциональнее".

"Останні три дні у нас з Віктором Павліком були касові концерти в Київській області. Я стала помічати, що люди реагує на мене все більш емоційно. Такого не було навіть в червні", - написала наречена Павлика.

Репяхова підкреслює, що гроші Віктора їй не потрібні, адже вона продовжує їздити з ним на концерти та "обилечивает" глядачів. Також вона зовсім не соромиться продавати диски виконавця на тих же виступах. Вона попросила фанатів артиста бути культурніше, так як в житті вони ще будуть бачитися не раз.

"Вчора я помітила як жінка знімала мене на телефон, поки я стояла з дисками. І ось я реально не знаю, що робити в такій ситуації. Бігти до неї? Не звертати уваги? Не знаю. Є люди, виховані, які підходять і кажуть: Ми вас дізналися, ви Катя. А є такі, які розглядають з голови до ніг і думають, що це непомітно", - написала кохана співака.

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