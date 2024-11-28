50-летняя Виктория Бекхэм назвала копеечное средство, способствующее ее молодости

В чем секрет молодости Виктории Бекхэм

Дизайнер и жена Дэвида Бекхмема поделилась некоторыми основными ритуалами, которые она использует, чтобы помочь своему здоровью каждый день.

По ее словам, хорошо известные методы могут помочь вашей коже, но она рассказала, что иногда погружает лицо в воду.

На вопрос, какие добавки она пользуется, модельер объяснила, что у нее есть "несколько ритуалов", один из которых - дешевое средство, которое продается во многих супермаркетах.

"У меня есть несколько ритуалов, которые я выполняю, чтобы поддерживать свое здоровье, например пару столовых ложек яблочного уксуса натощак утром ", - сказала она.

"Обычно мы с Дэвидом утром пьем зеленый смузи. Мы добавляем шпинат, брокколи, сельдерей, огурец, авокадо, яблоко, лимон и имбирь, потому что он противовоспалительный и полон антиоксидантов и клетчатки", - сказала экс-"перчинка".

Чем полезен яблочный уксус

Яблочный уксус может дать вам ряд преимуществ для здоровья, включая помощь в потере веса, снижение уровня холестерина и сахара в крови и помощь при симптомах диабета.

В яблочном уксусе содержится яблочная, аскорбиновая, пантотеновая кислоты, калий, кальций, фтор, магний, фосфор, железо, а также витамины, микроэлементы.

В комплексе этот натуральный продукт улучшает общее самочувствие и работу кишечника.