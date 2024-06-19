Виктория Бекхэм в свои 50 лет выглядит просто топ! В чем секрет молодости звезды

50-летняя Виктория Бекхэм показывает нам всем, что достичь среднего возраста - это не значит махнуть на себя рукой. Бывшая участница культовой группы Spice Girls, а сейчас дизайнер одежды, остается невероятно стройной и подтянутой, пересекая отметку в 50 лет.

О том, как это удается звезде, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой The Sun.

Виктория Бекхэм стала иконой стиля и фитнеса

Она может похвастаться подтянутыми руками, крепкими ногами и убийственным прессом. Но как ей это удалось, особенно после рождения четырех детей?

Тренер и эксперт по питанию звезды Сара Кампус рассказала, что у Виктории строгий режим питания и фитнеса. Только придерживаясь его селебрити выглядит такой, какой мы ее видим.

Что делает Виктория в спортзале

Экс-перчинка может показаться непоколебимой и правильной, но ее социальные сети свидетельствуют о том, что она просто "зверь" в спортзале. Виктория занимается шесть раз в неделю, независимо от своего расписания.

Несмотря на травму ноги в прошлом Виктория оставалась максимально активной на тренировках.

В феврале 2024 года она рассказывала, что упала в спортзале, хотя была обута, потом она ходила на костылях, но все равно вернулась в зал.

Виктория тренируется 6 раз в неделю (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раньше знаменитость сосредотачивалась только на кардиотренировках, а теперь предпочитает силовые.

В 2022 году бывший участник команды Великобритании по дзюдо сказал, что тренировки всегда являются приоритетом для Виктории.

"Она занимается со мной в тренажерном зале пять дней в неделю - и даже если она путешествует, нет оправданий, и мы переходим к онлайн-занятиям", - сказал он.

Виктория заменила пробежки протяженностью 7 км на силовые тренировки.

Виктория увлекается силовыми тренировками (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кроме зала и студии фитнеса, дизайнер и мать четырех детей также очень активна на свежем воздухе. Вместе с мужем и детьми она совмещает приятное с полезным. Она обожает теннис и водные лыжи.

Виктория обожает теннис и водные лыжи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Как питается Виктория

Конечно, тяжелые физические нагрузки должны дополняться правильным и сбалансированным питанием. Ранее Виктория говорила о том, что она достаточно жесткая, когда дело доходит до ее еды.

Она могла выпить смузи на завтрак и ограничиться рыбой с овощами на ужин.

"С тех пор как я встретил ее, она ест только рыбу, приготовленную на гриле, и овощи, приготовленные на пару. Она очень редко выбирает что-то другое", - говорил о жене Дэвид Бекхэм.

Но сейчас гуру моды стала гораздо меньше себя ограничивать, так как увеличила свои физические упражнения и ускорила метаболизм.

Говорят, она больше не боится употреблять здоровые жиры, такие как орехи и жирная рыба. И она ест в течение дня, а не сосредотачивается на традиционном трехразовом питании.

Среди ее любимых перекусов - протеиновые коктейли, миндаль, фрукты и авокадо. Виктория не употребляет красное мясо и молочные продукты, но иногда не отказывается от тоста из цельнозернового хлеба.

Бекхэм сейчас не считает калории и иногда позволяет себе бокал вина или шот текилы.

Виктория не считает калории в еде (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Она очень дисциплинированная - вот секрет ее успеха и стройного тела", - говорят о ней все тренеры, работавшие когда-либо со звездой.

Вики очень дисциплинирована (фото: Getty Images)