5 знаменитых фокусников, творивших чудеса на грани настоящей магии

Гарри Гудини

Гарри Гудини, несомненно, является одним из самых известных и влиятельных иллюзионистов всех времен.

Наиболее известный его номер - бегство из наручников и замкнутых пространств. Одним из ярких трюков Гудини был побег из резервуара с водой, где он находился в наручниках, затопленный в воде. Гудини также прославился своими экстремальными побегами, например спуском с моста в кандалах или выход из камер смертников.

Он даже показал трюк, где его заковывали в металлические цепи, бросали в глубокий бассейн, и ему пришлось выбраться, пока не потеряет сознание из-за нехватки воздуха. Его загадочная смерть в 1924 году, вызванная травмой, привлекала внимание: один из фанатов ударил его в живот, что привело к перитониту.

Гарри Гудини перед исполнением трюка (фото: Википедия)

Дэвид Коперфилд

Дэвид Коперфилд продолжил традиции Гарри Гудини, придав больше зрелищности и экстравагантности своим выступлениям. Одним из его самых известных трюков было исчезновение Эйфелевой башни, которое он показал в 1983 году.

Коперфилд также поразил публику исчезновением Статуи Свободы в Нью-Йорке, что явилось одним из главных моментов в истории иллюзионизма. Он также продемонстрировал "путешествие через стены", где казалось, что он проходит через толстые кирпичные стены.

Среди его экстравагантных номеров - прыжок с Ниагарского водопада и бегство из Алькатраса, что подчеркивает его смелость и творческий потенциал.

Копперфильд также прославился своими сценическими экспериментами, например "Иллюзией смерти" с огромным вращающимся лезвием, когда казалось, что его разрезают пополам.

Дэвид Коперфилд демонстрирует фокус с картами (фото: Википедия)

Дэвид Блейн

Дэвид Блейн приобрел известность благодаря своим необычным и экстремальным трюкам, многие из которых ставили под угрозу его здоровье. Один из самых известных трюков - это его пребывание в саркофаге с водой, где он провел 7 дней, под водой, транслируя перформанс в прямом эфире.

Блейн также установил рекорд по задержке дыхания под водой, который составил 17 минут. Не менее впечатляющим был его трюк с замораживанием в ледовом блоке, где Блейн, как утверждалось, провел 62 часа в анабиозном состоянии.

Кроме того, Блейн стал знаменит благодаря своим уличным фокусам, где он показывал невероятные способности прятать карты и монеты, что заставляло зрителей теряться в догадках.

Дэвид Блейн провел в этой клетке 44 дня (фото: Википедия)

Ури Геллер

Ури Геллер получил известность благодаря своим психокинетическим трюкам, среди которых наиболее известным является сгибание ложек силой мысли. Его выступления часто включали элементы общения с инопланетянами и экстрасенсорные способности.

Во время гастролей в 2008 году он удивил зрителей, пообещав согнуть ложки в прямом эфире, что стало настоящим феноменом. В одной из программ Геллер показывал способность предвидеть будущее, описывая действия зрителей до того, как они их выполнили.

Он также участвовал в нескольких научных экспериментах, где пытался доказать свою способность изменять материю с помощью разума. Геллер также известен тем, что использовал свои способности в других областях, например, при разработке новых научных теорий.

Ури Геллер (фото: Википедия)

Крис Энджел

Крис Энджел, известный своим ярким рок-образом, объединяет элементы магии с экстремальными и опасными трюками.

Одним из самых впечатляющих его номеров является подвешивание к вертолету с помощью рыболовных крючков, что демонстрирует его готовность к риску и бесстрашие.

Энджел также прославился своими побегами из опасных ситуаций, например, когда он был прикован к горючей машине со взрывчаткой. В одном из трюков его заковали в крепкую металлическую коробку, которую затем погрузили в океан, и он должен был выбраться до того, как его затопит.

Его нестандартный подход к иллюзионизму и смелые номера сделали Энджела одним из самых коммерчески успешных иллюзионистов в мире, что подтвердил его контракт с Cirque du Soleil.

Крис Энджел похож на настоящую рок-звезду (фото: Википедия)