Топ-12 необычных профессий, в существование которых трудно поверить

В мире с большим количеством профессий существуют направления, которые удивят даже самых опытных людей. И хотя некоторые из них даже выглядят абсурдно, они тоже приносят определенную пользу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 12 самых необычных профессиях, дополненных интересными фактами и деталями о каждой из них.

Профессиональный обниматель

Этот специалист проводит сеансы терапевтических прикосновений, помогая клиентам преодолеть стресс, одиночество или тревогу. Обниматели создают безопасную среду, обеспечивая четкие границы и уважение личного пространства. Они часто проходят специальное обучение для понимания психологических аспектов прикосновений и эмоционального состояния клиентов.

Дегустатор корма для животных

Они проверяют качество кормов по вкусу, текстуре и питательной ценности. Их цель - обеспечить соответствие кормов потребностям домашних любимцев. Важная часть работы - анализ продукции конкурентов, чтобы создать лучший продукт.

Профессиональная русалка

Работая на водных шоу, эти артисты удивляют зрителей своей грацией и фантазийными костюмами. Они тренируются в подводных акробатических движениях и дыхательных техниках. Это искусство совмещает элементы развлечения, спорта и творчества.

Водолаз за мячами для гольфа

Эти люди погружаются в водоемы на полях для гольфа, чтобы достать потерянные мячи. Они используют специальное снаряжение для работы в сложных условиях. Собранные мячи очищают и перепродают, что делает эту профессию частью экологической экономики.

Оценщик запахов

Эти специалисты работают над проверкой эффективности дезодорантов и духов. Они проходят продолжительное обучение, чтобы распознавать широкий спектр ароматов. Их работа помогает брендам улучшать качество продукции.

Переместитель айсбергов

Используя буксиры и специальное оборудование, они сменяют траектории ледников. Их цель - предотвратить столкновения айсбергов с нефтяными платформами или судами. Работа в суровых условиях требует навыков навигации и знаний физики льда.

"Втискиватель" пассажиров в поезда

В Японии работники метро помогают людям втиснуться в переполненные вагоны в час пик. Они используют перчатки для безопасного контакта. Их миссия - обеспечить своевременное движение одного из самых загруженных метро в мире.

Тестировщик водных горок

Эти специалисты оценивают безопасность, скорость и впечатление водных горок в парках развлечений. Они проверяют, соответствуют ли горки стандартам безопасности, и предлагают улучшение, если обнаруживают недостатки. Их работа объединяет развлечения с серьезной ответственностью за комфорт и защиту посетителей.

Гумолог

Специалисты в этой области занимаются созданием и проверкой жевательной резинки. Они исследуют текстуру, длительность вкуса и сочетания ароматов, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей. Их работа требует знаний в пищевой промышленности и творческом подходе к разработке новых продуктов.

Дояр змей

Доярки змей получают яд из ядовитых змей для научных исследований и производства антидотов. Процесс требует осторожности, ведь одна ошибка может иметь серьезные последствия. Они должны иметь основательные знания по биологии и поведению змей.

Живая статуя

Эти артисты стоят неподвижно в общественных местах, удивляя публику своим умением. Их профессия требует физической выносливости, умения взаимодействовать с публикой и творческого подхода к образам. Часто внезапное движение статуи вызывает восхищение у зрителей.

Переместитель пчел

Эти специалисты бережно переселяют пчелиные семьи из нежелательных мест в новые улочки. Они обеспечивают сохранение колонии, не причиняя вреда насекомым. Их деятельность способствует экологическому равновесию и поддержке популяции пчел.