5 знаков Зодиака станут самыми счастливыми до конца года. Проверьте, есть ли вы в списке

Весы

До конца этого года вы сможете обрести долгожданную гармонию, а также найти счастье в личной жизни. Звезды обещают вам прекрасные новости и сюрприз, который заставит вас прыгать от радости. Вы легко решите свои проблемы и примите правильное решение даже в самой непростой ситуации.

Козерог

К концу этого года вы окажетесь в замешательстве, однако без негативных эмоций. Все дело в том, что судьба подбросит вам сразу несколько шансов на успех. Выбирайте лишь один и не бойтесь ошибиться. Удача будет на вашей стороне.

Рыбы

Гороскоп на декабрь сулит вам чудесные события, благодаря которым вы сможете преодолеть все преграды. К концу года вам нужно понять, какие ситуации стоит отпустить, а также с какими людьми вам нужно расстаться. Вас ждут новые победы, главное - попрощаться с прошлым.

Скорпион

В декабре вас ждет невероятная трансформация. Пора принять себя, со всеми плюсами и минусами. Только так вы сможете найти правильный путь и закончить этот год настоящим победителем. Не бойтесь перемен.

Рак

Ближайшие недели помогут вам избавиться от обид и всех проблем. Чудеса залечат ваши душевные раны, не стоит зацикливаться на плохом, ведь так вы теряете шанс встретить что-то новое и прекрасное. Кроме этого, в декабре вы сможете одолеть своих врагов, больше они вас не потревожат.