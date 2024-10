5 звезд, которые считают, что имеют экстрасенсорные способности

Меган Фокс

Меган Фокс уже давно откровенно говорит о своих экстрасенсорных способностях, отмечая, что в ее семье женщины часто обладали такими талантами.

Она не считает себя "профессиональным экстрасенсом", или тем, кто может проводить сеансы по требованию, но верит, что обладает очень сильной интуицией, помогающей ей в жизни.

"В моей семье есть своя история. Моя прабабушка была слепой, но имела способность видеть духов. Поэтому есть определенные вещи, которые либо настоящие, либо люди просто считают нас экстрасенсами. Дело в том, что ваш мозг открыт, и вы используете его больше , чем другие", - поделилась Меган во время интервью на шоу Конана.

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер считает, что с детства имеет очень сильную интуицию, и неоднократно слышала от других, что обладает экстрасенсорными способностями. Она даже рассказала, что всегда чувствовала, что ее сестра Кортни Кардашьян в конце концов будет вместе с Тревисом Баркером, и потому постоянно поддерживала их в том, что в конечном итоге принесло результат.

"Моя интуиция всегда была на высоте. Меня даже семь экстрасенсов уверяли, что я тоже экстрасенс! Я научилась ориентироваться в этом сумасшедшем мире, полагаясь на свою интуицию", - поделилась Кендалл в одном из своих постов.

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян всегда ощущала определенную связь с миром духовного и психического. В одном из эпизодов "Keeping Up With the Kardashians" она рассказала, что однажды проснулась среди ночи, почувствовав присутствие духа. Заинтересованная своими ощущениями, Хлои решила обратиться в медиум Тайлера Генри. Во время сеанса Тайлер сказал, что у Хлои очень сильная интуиция.

"Я не могу гадать по ладони, но у меня очень хорошо развитая интуиция и прекрасно чувствую энергию и духи. Я не утверждаю: "О Боже, здесь призрак", но когда я что-то чувствую, всегда отношусь к этому с уважением", - рассказала Хлои.

Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian​​)

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон верит, что как она, так и ее мать Холди Хоун обладают экстрасенсорными способностями. Она отметила, что они способны "видеть духов", и однажды ей пришлось столкнуться с привидением женщины без лица, что показалось ей немного "жутким".

"Это не столько видение, сколько чувство присутствия духа. Это пятая энергия. Я верю в энергию и то, что наш мозг способен создавать визуальные образы на ее основе", - поделилась Кейт во время своего выступления в шоу Алана Карра "Chatty Man" ".

Кейт Хадсон (фото: instagram.com/katehudson)

Келли Осборн

Келли Осборн несколько раз слышала от экстрасенсов, что у нее есть экстрасенсорные способности. Во время участия в шоу "Celebrity Ghost Stories" медиум Ким Руссо отметила, что чувствует, что Келли обладает такой же энергетикой, как и ее ученики, и может развить свои способности с определенными наставлениями.

"То, что она говорит, имеет много смысла. Это объясняет, почему я чувствую странные вещи, когда захожу в определенные комнаты и почему я иногда знаю о событиях еще до того, как они случаются", - поделилась Келли в шоу.

Келли Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)