5 звезд, которые потеряли работу из-за лишнего веса

Райан Гослинг

Райан всегда был в отличной физической форме, поэтому сложно представить, что кто-то отказался бы работать с таким талантливым актером из-за лишнего веса. Однако именно из-за собственной инициативы Гослинг потерял роль. В 2010 году его утвердили на главную роль в фильме "Милые кости", где он должен был сыграть отца умершей девочки.

Актер решил, что его фигура не совсем подходит для этого персонажа, и без запроса со стороны режиссеров стремительно набрал лишние килограммы. Когда создатели фильма увидели его в таком виде, они были ошеломлены, и эта идея им не понравилась.

Райан Гослинг (фото: Кинориум)

"Они сказали: "У нас было другое представление о том, как должен выглядеть персонаж». А я-то думал, что он должен весить 95 килограммов. Мне даже приходилось топить мороженое Haagen Dazs, когда хотелось пить. Я верил, что все получится, я был взволнован, но когда я вышел на съемочную площадку, то услышал: "Ты выглядишь ужасно", - признавался актер в одном из интервью.

После этого главная роль в киноленте досталась Марку Уолбергу, а Райану пришлось возвращаться в форму.

Эми Шумер

Актриса всегда имела пышные формы, но это не помешало ей добиться успеха в кино, ведь ей часто предлагали роли добрых, полноватых персонажей. В 2015 году Эми получила главную роль в фильме "Девушка без комплексов", однако ее попросили сбросить несколько килограммов. Шумер согласилась на это условие, но дала себе обещание больше никогда не худеть ради роли, считая, что у нее нет лишнего веса.

К сожалению, продюсеры и режиссеры часто думали иначе. Актриса рассказывала, что на нескольких кастингах ей предлагали работу только при условии, что до начала съемок она значительно похудеет. После ее отказа создатели фильмов просто разводили руками и прощались с ней.

Эми Шумер (фото: Кинориум)

Дэвид Харбор

Дэвид однажды попытался попасть на съемки фильма "Люди Икс". Он пробовался на роль Пузыря и даже успешно прошел кастинг. Воодушевленный успехом, Харбор начал веселиться, показывая живот и играя с ним на глазах у всех. Однако продюсеры и режиссеры были ошеломлены не его поведением, а его физической формой.

Позже они встретились с Дэвидом и сообщили, что передумали работать с ним, при этом посоветовав задуматься о здоровье и начать сбрасывать вес.

Дэвид Харбор (фото: instagram.com/dkharbour​​)

Кейт Аптон

В 2011 году Кейт стала одной из "ангелов" Victoria's Secret и вместе с другими моделями демонстрировала новые коллекции нижнего белья на подиуме. Однако спустя некоторое время кастинг-директор бренда Виктория Неофиту-Апостолу заявила, что они больше не будут работать с Аптон. Причиной стали ее пышные формы - оказалось, что многие были недовольны присутствием модели с такой фигурой на показах.

Кейт Аптон (фото: instagram.com/kateupton​​)

Крисси Тейген

В начале своей карьеры Крисси заключила соглашение с известным брендом. Однако когда модель была готова приступить к съемкам, руководство компании попросило ее покинуть студию, объяснив это тем, что они не хотят видеть в своей рекламе девушку с пышными формами.

Крисси Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen​​)