5 звезд, которые одержимы инъекциями красоты

Ким Кардашьян

Главная звезда клана Кардашьян Ким известна не только своей знаменитой фигурой, но и безупречно "отшлифованным" лицом. Ботокс и филеры - ее верные союзники, о которых она говорит с откровенностью и без смущения.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Памела Андерсон

Памела Андерсон известна своим пристрастием к эстетической хирургии: ее эксперименты с силиконовыми имплантами сыграли ключевую роль в закреплении за ней статуса секс-символа 90-х. Она также прибегала к пластическим операциям на лице, хотя сама актриса утверждает, что гладкость ее кожи - исключительно результат инъекций ботокса.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Николь Кидман

Чрезмерное увлечение инъекциями чуть не лишило Николь Кидман рекламных контрактов и главных ролей в кино. Актриса настолько увлеклась процедурами, что буквально потеряла свое лицо. Сегодня Кидман пересмотрела свои бьюти-привычки, хотя полностью не отказалась от инъекций.

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Меган Фокс

А вот этой актрисе инъекции красоты пошли на пользу! Меган Фокс стала ярким примером успешного "редизайна" благодаря пластическим операциям и "уколам красоты". Девушка из Ок-Риджа превратилась в настоящую звезду и секс-символ Голливуда.

Ботокс и филеры сделали ее черты лица более мягкими и женственными, а скулы - более выразительными и изящными. Можно с уверенностью сказать, что косметолог Меган несомненно добился успеха!

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Кристин Дэвис

После премьеры продолжения культового "Секса в большом городе" актриса столкнулась с бурей критики: в отличие от своих коллег, Дэвис явно переусердствовала с визитами к косметологу.

Лицо звезды выглядело заметно отечным, и многие упрекнули ее в неудачных пластических операциях.

Косметологи объясняют это чрезмерным использованием инъекций ботокса и гиалуроновой кислоты. Вероятно, Кристин попала к не самому квалифицированному специалисту.

Кристин Дэвис (фото: instagram.com/iamkristindavis​​)