5 уютных локаций на ВДНГ, где можно насладиться чтением и пореллаксировать

Оранжерея - "Маленький принц"

Зеленый оазис на ВДНГ традиционно открыт для исследования экзотических растений, а также отдыха в уютной среде. В рамках читательского сезона здесь собрали книги на любой вкус, в том числе и классику. К примеру, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

Самое известное произведение писателя наталкивает на ностальгию по детству, когда у каждого был собственный мирок, в котором можно было любоваться закатом несколько раз в день, а барашек, роза или лис легко могли стать лучшими друзьями.

Взрослея, к сожалению, мы часто забываем о собственном ребенке внутри и предпочитаем материальное. Впрочем, по прочтении этой сказки, вы точно вспомните об истинных ценностях, открытых еще в раннем возрасте.

Так что план такой: сесть под роскошным цитрусовым деревом и отправиться в приключения вместе с маленьким персонажем известного французского писателя.

Оранжерея (фото: пресс-служба ВДНГ)

Kitchen&Garden - "Магазинчик на углу"

В Kitchen&Garden - центре садоводства и кофейне, расположенном в яблоневом саду - собрали книги от талантливых писательниц.

"Магазинчик на углу" от Джоджо Мойес также рассказывает о небольшой магазинчик. Именно с его открытием главная героиня Сюзанна обретает для себя новый смысл жизни после смерти матери. Но на этом вызовы судьбы для нее не заканчиваются. Единственный выход - встретиться с прошлым и своим внутренним "я".

Читать книгу можно спрятавшись в тени на уютной веранде, а можно разместиться рядом в саду - под роскошным деревом.

Kitchen&Garden (фото: пресс-служба ВДНГ)

Пирс 39 - "Вино из одуванчиков"

Пирс 39 - открытый бассейн посреди оживленного города, дающего ощущение отпуска. В такой локации всегда хочется читать что-то подходящее - о лете, детстве, любви. Такой опыт предлагает "Вино из одуванчиков" легендарного Рэя Брэдбери.

Эта история описывает три летних месяца из жизни двенадцатилетнего Дугласа Сполдинга, проживающего в небольшом городке Грин Таун. В книге присутствует множество сюжетных линий и персонажей, попадающих в поле зрения Дугласа, от имени которого ведется рассказ. Однако главное не сюжет, а уникальная атмосфера, увлекающая читателей. Эта книга о детстве и лете, как их видит ребенок.

Лучший выбор для ленивого чтения рядом с бассейном в летний, жаркий день.

Пирс 39 (фото: пресс-служба ВДНГ)

Урбан-парк - "Синяя тюрьма"

Лето - идеальное время для активного отдыха. Особенно в таких местах как урбан-парк на ВДНХ - со скейт-парком, спотами для стритбола и стритфутбола и т.д.

Для отдыха духовного в местном кафе Coffee Spot подобрали комиксы и манги, в частности, популярное произведение от Мунеюки Канеширо и Юске Номуры "Синяя тюрьма".

Триста японских подростков собрали на специальной тренировочной базе, чтобы сделать из одного из них лучшего футбольного нападающего мира. Цель - посоревноваться за главный трофей: звание чемпионов мира.

Итак: берите освежающий напиток, устраивайтесь как можно удобнее и погружайтесь в мир графических приключений.

Coffee Spot (фото: пресс-служба ВДНГ)

Сад гамаков - "Загадка 622 номера"

Магическое место на ВДНХ, где можно, с одной стороны, расслабиться, а с другой - посмотреть фильм и послушать живую музыку. В таком месте особенно интересно проникнуть в мир загадочной детективной истории. Как, например, "Загадка 622 номера" Жоэля Диккера.

У дверей 622 номера роскошной гостиницы в швейцарских Альпах находят убитого человека. Однако полиции не удается раскрыть это дело. Лишь много лет спустя сюда приезжает известный писатель Жоэль Диккер и, не планируя того, начинает собственное расследование. А помогает ему молодая начинающая писательница Скарлетт, живущая в соседнем номере.

Только осторожно: эта история настолько увлекательна, что можно провести в гамаке целый день!

Сад гамаков (фото: пресс-служба ВДНГ)