5 вопросов, которые вы должны задать себе, если хотите создать успешный бизнес
Многие начинают бизнес, не задумываясь над тем, в какую сторону двигаться, чтобы этот бизнес не был однодневным и хаотическим решением, а стал осознанным шагом в жизни и принес свои результаты.
Профессиональный коуч и психолог Юлия Свириденко рассказала РБК-Украина (проект Styler) о 5 очень важных коучинговых вопросах, ответив на которые вы сможете понять, что именно хотите создать в своей жизни и как успешно реализовать ваши бизнес-идеи.
Зачем?
Это первый и самый важный коучинговый вопрос, являющийся одним из трендов в бизнес-коучинге 2024 года.
Задайте себе вопрос:
- Зачем хочу создать бизнес в своей жизни?
Ответ на этот вопрос поможет вам сосредоточиться на смыслах и взглянуть в будущее. Вы должны искренне вообразить картинку своего будущего, где ваша бизнес-идея реализована, и понять, для чего вам это нужно.
Этот вопрос открывает более широкие горизонты для вашего мышления и помогает осознать, почему вы хотите заниматься бизнесом.
Какая ценность по этому?
Коучинговые вопросы всегда связаны с ценностями.
Спросите себя:
- Какая ценность в мире и моей жизни увеличится, если я решу открыть бизнес?
- Какая ваша ключевая ценность станет сильнее благодаря вашему бизнесу?
Ответ на эти вопросы поможет вам понять, какую пользу ваш бизнес принесет не только вам, но и окружающим.
Для кого?
Этот вопрос касается вашей целевой аудитории:
- Кто те люди, которые извлекут выгоду от того, что вы откроете бизнес?
- Кто те люди, жизнь которых станет лучше благодаря вашему бизнесу?
Эти вопросы помогут вам определить, кому вы будете приносить ценность, которую вы сформулировали в предыдущем вопросе.
Что делать?
Этот вопрос касается вашего продукта или услуги.
- Что вы хотите создавать для людей своим бизнесом?
- Будет ли это продукт или услуга?
- О чем будет ваш бизнес?
Ответ на этот вопрос поможет вам четко определить, что именно вы будете предлагать своим клиентам.
Каков первый шаг?
Этот вопрос касается действий.
- Какой первый шаг вам важно сделать, чтобы начать путь в свой бизнес?
Ответ на этот вопрос поможет вам определить конкретные действия, которые нужно предпринять, чтобы ваш бизнес начал функционировать.
Эти пять вопросов, говорит Юлия, помогут вам глубже понять мотивацию и цели, а также подготовиться к созданию успешного бизнеса.
А еще, добавляет Свириденко, дополнительно можно задать себе еще один важный вопрос:
- Представьте, что ваш бизнес уже функционирует и вы добились успеха. Насколько вы ощущаете вдохновение от 1 до 10?
"Если вы приближаетесь к десятке, это знак, что вам следует немедленно начать свой бизнес", - резюмировала эксперт.
Психолог и коуч Юлия Свириденко (фото из архива)
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