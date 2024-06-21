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5 вопросов, которые вы должны задать себе, если хотите создать успешный бизнес

Пятница 21 июня 2024 08:23
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5 вопросов, которые вы должны задать себе, если хотите создать успешный бизнес Что нужно сделать перед тем, как начать собственный бизнес (фото из архива Юлии Свириденко)
Автор: Анна Шиканова

Многие начинают бизнес, не задумываясь над тем, в какую сторону двигаться, чтобы этот бизнес не был однодневным и хаотическим решением, а стал осознанным шагом в жизни и принес свои результаты.

Профессиональный коуч и психолог Юлия Свириденко рассказала РБК-Украина (проект Styler) о 5 очень важных коучинговых вопросах, ответив на которые вы сможете понять, что именно хотите создать в своей жизни и как успешно реализовать ваши бизнес-идеи.

Зачем?

Это первый и самый важный коучинговый вопрос, являющийся одним из трендов в бизнес-коучинге 2024 года.

Задайте себе вопрос:

  • Зачем хочу создать бизнес в своей жизни?

Ответ на этот вопрос поможет вам сосредоточиться на смыслах и взглянуть в будущее. Вы должны искренне вообразить картинку своего будущего, где ваша бизнес-идея реализована, и понять, для чего вам это нужно.

Этот вопрос открывает более широкие горизонты для вашего мышления и помогает осознать, почему вы хотите заниматься бизнесом.

Какая ценность по этому?

Коучинговые вопросы всегда связаны с ценностями.

Спросите себя:

  • Какая ценность в мире и моей жизни увеличится, если я решу открыть бизнес?
  • Какая ваша ключевая ценность станет сильнее благодаря вашему бизнесу?

Ответ на эти вопросы поможет вам понять, какую пользу ваш бизнес принесет не только вам, но и окружающим.

Для кого?

Этот вопрос касается вашей целевой аудитории:

  • Кто те люди, которые извлекут выгоду от того, что вы откроете бизнес?
  • Кто те люди, жизнь которых станет лучше благодаря вашему бизнесу?

Эти вопросы помогут вам определить, кому вы будете приносить ценность, которую вы сформулировали в предыдущем вопросе.

Что делать?

Этот вопрос касается вашего продукта или услуги.

  • Что вы хотите создавать для людей своим бизнесом?
  • Будет ли это продукт или услуга?
  • О чем будет ваш бизнес?

Ответ на этот вопрос поможет вам четко определить, что именно вы будете предлагать своим клиентам.

Каков первый шаг?

Этот вопрос касается действий.

  • Какой первый шаг вам важно сделать, чтобы начать путь в свой бизнес?

Ответ на этот вопрос поможет вам определить конкретные действия, которые нужно предпринять, чтобы ваш бизнес начал функционировать.

Эти пять вопросов, говорит Юлия, помогут вам глубже понять мотивацию и цели, а также подготовиться к созданию успешного бизнеса.

А еще, добавляет Свириденко, дополнительно можно задать себе еще один важный вопрос:

  • Представьте, что ваш бизнес уже функционирует и вы добились успеха. Насколько вы ощущаете вдохновение от 1 до 10?

"Если вы приближаетесь к десятке, это знак, что вам следует немедленно начать свой бизнес", - резюмировала эксперт.

5 вопросов, которые вы должны задать себе, если хотите создать успешный бизнес

Психолог и коуч Юлия Свириденко (фото из архива)

Раньше мы писали о том, в чем отличие психологии от коучинга.

А еще рассказывали о том, почему не стоит откладывать жизнь на потом.

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