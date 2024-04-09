5 увлекательных книг, которые погрузят вас в мир фантастики и фэнтези

Майстер ілюзій (Алексей Тимошенко)

В героях рассказов мастера иллюзий Алексея Тимошенко каждый легко узнает себя. Сам автор отмечает, что в сборнике хватает места и детективу, и фантасмагории, и приключениям, и научной фантастике. В привычной жизни часто бывает трудно заметить детали, являющиеся признаками будущего - ведь мы живем слишком быстро. Поэтому эта книга - шанс увидеть обыденность предвестницей грядущих перемен.

На обложке картина украинского художника начала XX века Александра Богомазова - представителя украинского авангарда. Книга выходит в серии "Серед своїх" издательства Yakaboo Publishing.

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Темніший колір магії (Виктория Шваб)

Набор альтернативных Лондонов, в которых происходят приключения одного из последних волшебников, способных путешествовать между мирами. Повествует увлекательную, яркую и умную историю автор, произведения которой неоднократно попадали на первые места читательского рейтинга Goodreads.

Это первая часть трилогии о Келле, выросшем в Красном Лондоне и служившем специальным посланником королевской семьи. Но однажды просьба привезти из параллельной столицы Британии одну безделушку оказалась роковой и теперь он изгнанник, любовник опасной воровки и спаситель всех миров.

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Царство вовків (Ли Бардуго)

"Царство вовків" - вторая книга по дилогии "Король шрамів" и еще одна невероятная частица вселенной из десятка романов, написанных уже легендарным автором фэнтези Ли Бардуго.

Главные действующие лица: Король-демон, который собирает вместе всю свою изобретательность и суперсилу, чтобы преодолеть угрозу, которую самостоятельно ему не преодолеть; Штормовая ведьма, которая ради своего друга готова сама превратиться в оружие, которое так необходимо его стране, - и безразлично, какой будет цена; Королева Траура, шпионка, восхищенная опасным чувством мести, которое подвергает опасности ее страну и ее сокрушенное сердце. Вместе они должны найти в темноте путь к будущему.

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Море спокою (Эмили Сент-Джон Мандел)

А что если наша действительность - только имитация подлинной действительности, а личные истории из разных эпох наслаиваются, потому что все и все взаимосвязаны?

В 2401 году Гаспери-Жак Робертс из журнала "Непередбачене" берется исследовать временные аномалии. Как с этой историей связана Мирелла из 2020 года, пытающаяся выяснить причину исчезновения своей подруги? А Луиза, из своей лунной колонии отправляющаяся на переполненную людьми Землю, где проходит последний книжный тур? Вы узнаете об этом фантастическим путешествием по книге-лабиринту, в котором хочется заблудиться…

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Лазарус (Светлана Тараторина)

Киеву суждено было стать местом битвы Добра и Зла. Роман, собравший все возможные украинские литературные премии в 2018 году, рассказывает об этом в изысканном, фэнтезийно-детективном стиле.

Итак, действия происходят в 1913 году, когда люди и нечисть уже давно научились мирно сосуществовать в Киеве. Однако древние пророчества неумолимы, на город надвигается беда. Один человек способен спасти Киев: известный детектив Александр Тюрин должен решить шесть детективных головоломок, разобраться с кровавыми преступлениями и политическими интригами, встретить любовь и раскрыть секреты киевских святынь.

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