Пилатес укрепляет мышцы пресса: 5 эффективных и полезных упражнений для тела

Пилатес известен своей способностью укреплять мышцы и улучшать упругость. Если вы хотите сформировать стройный пресс, базовая тренировка пилатес может быть очень эффективной. Упражнения будут направлены на мышцы живота.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Сотня - классическое упражнение пилатеса, которое разогревает тело и привлекает мышцы пресса.
Для исходного положения ложатся на спину, ноги располагают параллельно телу.
Ноги втягивают вверх, приподнимают плечи и голову.
При достижении верхнего положения ногами начинаются вертикальные движения руками вверх-вниз.
Обязательно соблюдение дыхательного темпа, при выполнении одного вдоха происходит 10 движений.
Упражнение "Сотня" (фото: кадр с видео)
Это упражнение направлено на нижнюю часть пресса и способствует координации.
Исходные положения выполняются лежа, руки располагаются свободно в параллельном расположении к телу. Слегка сжимаются ноги, а ступни прижимаются к поверхности.
Поднимите обе ноги, а левую ниже колен обхватите руками и подтяните к груди. Одновременно правую отведите вверх. Плечи и голова должны оторваться от поверхности.
Пальчики ног всегда должны тянуться вверх, словно выполняя растяжение всего тела.
Растяжение ног (фото: кадр с видео)
Лягте на спину, согнув колени. Поднимите голову, шею и плечи над ковриком.
Вытяните обе ноги под углом 45 градусов, а руки вытяните над головой. Поднимите руки вокруг, и подтяните колени к груди.
Круги прорабатывают нижнюю мышцу пресса и улучшают подвижность бедер.
Лягте на спину, положив руки по бокам.
Поднимите правую ногу прямо вверх и якобы рисуйте небольшой круг ногой.
Завершите круги в одном направлении, затем переключитесь на противоположный.
Это динамическое движение привлекает все мышцы и повышает силу верхней части тела.
Начните в положении планки, держа руки прямо под плечами. Поднимите бедра к потолку, образуя перевернутую букву "V".
Повторите движение, сохраняя постоянный темп в течение 3 подходов по 10 повторений.
Ранее мы сообщали о 6 эффективных упражнениях, которые помогут быстро накачать мышцы рук.
Также мы писали, какая тренировка улучшает ментальное здоровье и способствует долголетию.