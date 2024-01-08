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5 случаев, когда не нужно просить прощения

За что не нужно извиняться (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди извиняются, потому что слишком беспокоятся о том, что подумают другие, или потому, что слишком заботятся об их чувствах в ущерб собственным интересам и потребностям. Однако существуют ситуация, когда не нужно извиняться.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологического сообщества "Ти як?"

Когда не нужно просить прощения

Эмоции доказывают, что все - живые люди, поэтому испытывают чувства. Эксперты советуют принимать и проживать их всех.

Категорическое не стоит просить прощения в таких ситуациях:

  • узнали досадную новость и не сдержали слез
  • обрадовались так, что начали прыгать
  • почувствовали стыд и покраснели
  • расстроились и будто "подвисли"
  • испугались и растерялись

Психологи говорят, что все это - эмоции и так люди реагируют на окружающий мир, поэтому это естественно.

Следует помнить, что ваши чувства, эмоции и действия являются естественным следствием восприятия и убеждений. Исключение в том, если ваши эмоции, чувства или действия доставляют сильный дискомфорт другому человеку, можно выразить соболезнования по этому поводу.

Это ваша жизнь и ваше право прожить ее так, как вам хочется. Но помните также: тот, кто учитывает только себя, может остаться сам. Важно не забывать о чувствах важных для вас людей, однако правильно определять приоритеты.

Также никто не обязан извиняться и оправдываться за то, как он выглядит. Человек сам решает, что надеть, как накраситься и какую прическу сделать. Если кому-то не нравится ваш вес, рост или особенности тела - это не ваша вина.

Как нельзя извиняться

Слова "Мне жаль, если..." или "Мне жаль, но..." обычно позиционируются как условные, и такие слова могут возложить вину на другого человека.

Слово "извиняюсь" имеет значение "извиняю себя", то есть совершенно не то, что должно подразумеваться.

В частности, существует множество слов, которые следует употреблять:

  • вибачте
  • пробачте
  • прошу пробачення
  • даруйте
  • перепрошую

Ранее мы сообщали, что делать, если партнер никогда не извиняется.

Также мы писали о 4 вещах, которые мужчины никогда не прощают женщинам.

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