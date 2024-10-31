5 важных вещей, которых девочку сможет научить только папа

Папа влияет на предстоящий выбор дочери

В раннем возрасте большинство девочек мечтают выйти замуж за отца. Отец должен в такой ситуации объяснить, что в его жизни уже есть любимая жена - ее мама, а ее в будущем ждет другой мужчина, с которым она встретится, когда придет время.

Но девочка наблюдает за отцом - как он обращается с другими людьми, а особенно - именно с ней. Девочки, которых отец сильно любит и всегда с ней рядом, заботится и защищает, вырастают смелыми и уверенными в себе. И они не согласятся на отношения с плохим парнем, потому что планка будет высока - от отца.

А вот женщины, выбирающие абьюзеров во взрослой жизни, чаще всего росли с отцом-абъюзером.

Отец учит нежности

Женщины нередко сталкиваются с партнерами, не готовыми проявлять слабость, нежность и тепло. И в таких случаях формируется мнение, что все мужчины такие. В результате такие женщины испытывают некоторый страх перед мужчинами, которые пытаются показать только свою сильную сторону.

А отец может показать дочери, что мужчина может быть нежным, бережным и трогательным. Даже если дочь в будущем не встретит такого же мужчину, в ее сознании будет крепко держаться мысль, что сильный пол не всегда ассоциируется с агрессией и неуступчивостью.

Папа строит самооценку

Не факт, что взрослеющая девочка получает много комплиментов. И дело не во внешности - многие мужчины пытаются подавить волю своей партнерши, чтобы было легче манипулировать ею.

Именно женщины, с детства не получавшие много внимания от отца, не умеют во взрослом возрасте воспринимать комплименты. Начинайте работу над самооценкой дочери с раннего детства - в конце концов, она останется вашей маленькой принцессой на всю жизнь.

Отец учит уважать маму

Конечно, папа может прекрасно относиться к дочери, но не стоит забывать и о родившей ее женщине. Это должно работать как для живущих одной семьей, так и в случае проживания отдельно.

Даже после развода не стоит говорить плохо о матери вашей дочери - девочка впитывает реакцию отца и отношения, транслируя ее на себя. Ибо девочка всегда имеет невероятно тесную связь с матерью.

Папа показывает интерес к ее жизни

На детских утренниках и школьных мероприятиях папы случаются редко, и преимущественно повсюду присутствуют мамы. Вы не поверите насколько будет счастлива девочка, если увидит отца среди зрителей.

Для нее это будет значить, что папа не только сильный и заботливый, но и внимательный, готовый поддержать даже ее "девчачьи" интересы.