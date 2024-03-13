5 важных нюансов о приостановлении трудового договора, которые нужно знать всем украинцам

Приостановка не равна прекращению трудовых отношений

"Приостановление действия трудового договора - это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией против Украины, что исключает возможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором", - объясняют юристы.

В части 3 статьи 13 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" указано, что приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

Когда возможна приостановка трудового договора

Приостановление возможно только, если работодатель не может обеспечить работника работой и работник не может его выполнять.

"Работодателю предоставлено право временно приостановить действие трудового договора с работником в случае невозможности в связи с военной агрессией против Украины обеспечить работника работой", - говорят эксперты.

Однако, согласно позиции Верховного Суда, такое право не является абсолютным. Для применения этой нормы права работодатель должен находиться в таких обстоятельствах, когда он не может предоставить работнику работу, а работник не может проделать работу.

В частности, в случае, если необходимые для выполнения работы работником производственные, организационные, технические возможности, средства производства уничтожены в результате боевых действий или их функционирования по объективным и независимым от работодателя причинам невозможен, а перевод работника на другую работу или привлечение его к работе по дистанционной форме организации труда невозможно.

"То есть сам факт введения военного положения не является достаточной причиной для приостановления трудового договора с работником", - отмечают юристы.

Зачисляется ли в страховой стаж период приостановления трудового договора

"Поскольку за период приостановления трудового договора работнику не выплачивается заработная плата, соответственно у работодателя нет обязанности платить за такого работника ЕСВ в связи с отсутствием базы начисления. Как следствие, этот период в страховой стаж работника не засчитывается", - говорят эксперты.

Имеет ли право рабочий трудоустроиться по совместительству

В целом работа по совместительству разрешена в любое время, за исключением отдельных категорий работников.

"Здесь хочется особо подчеркнуть, что работник частной сферы имеет право устроиться на еще одну работу, в том числе на условиях полной занятости", - объясняют юристы.

Такая возможность позволит не только обеспечивать себя материально, но и накапливать страховой стаж, что в свою очередь гарантирует лицу социальную защиту на случай временной потери трудоспособности, безработицы и т. п.

Можно ли обжаловать решение о прекращении трудового договора

"Работник или профсоюз по поручению работников могут обжаловать приказ работодателя о приостановлении трудового договора в Гоструд или его территориальный орган, который по согласованию военной администрации может внести работодателю предписание об отмене соответствующего приказа или об устранении нарушения законодательства о труде другим путем", - говорят эксперты.

Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня получения такого предписания.

Также работник может обжаловать решение работодателя в судебном порядке. Необращение в Гоструд не препятствует непосредственному обращению за защитой своих трудовых прав в суд.