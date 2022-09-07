5 українських ікон Княжої доби, які присвоїли росіяни: як вони виглядають

Вишгородська ікона Богородиці

Цей шедевр 12 століття вивезли і назвали Владимирською іконою. Її чудодійною силою вважали заступництво від ворога, і росіяни вірили, поки вони володіють цією іконою - перемога з ними.

За переказами, образ переміщали з Єрусалима в Константинополь, із Константинополя - до Києва, а з Києва - до Вишгорода. Андрій Боголюбський у 1155 році перевіз її до власної резиденції Боголюбове, а потім передав до Успенського собору у Володимирі-на-Клязьмі, тоді столиці Великого князівства Володимирського.

Ікона наразі є експонатом "Третьяковки".

Вишгородська ікона Богородиці (фото: wikimedia)

Ікона Ярославська Оранта, або Богоматір Велика Панагія

Ймовірно, її автор - Аліпій, художник і святий Києво-Печерської лаври, один з авторів Києво-Печерського патерика, чиї мощі зберігають у Ближніх печерах Лаври.

"Богоматір Велика Панагія" - це ікона велетенського розміру (193,2х120,5 сантиметрів), виготовлена по типу Оранти. Зображення Богородиці, яка молиться з піднятими руками, вперше зафіксували в римських катакомбах.

У ХІІ столітті таке ікона з'явилася й у Новгороді, де в ХІ столітті Ярослав Мудрий мав свій двір, так зване Ярославово дворище.

У XVI столітті війська Івана IV Грозного вирізали Новгород, а страчених містян скинули в річку. Тоді цар об'їхав новгородські храми й монастирі та відібрав найцінніше майно, в тому числі й Ярославську Оранту.

Шедевр зберігається в Третьяковській галереї.

Ікона Ярославська Оранта (фото: wikimedia)

Ікона Святий Георгій

Це ще одна велетенська ікона 12 століття, розміром 174х122 сантиметри. Як відомо, Ярослав Мудрий у християнстві мав ім’я Георгій, і, найімовірніше, він замовив ікону.

Можливо, ікону святого Георгія також писав Аліпій, який споглядав фрески й мозаїки Софійського собору, тогочасну "академію" для художників. Цей образ тепер перебуває в Успенському соборі Кремля.

Ікона Святий Георгій (фото: wikimedia)

Ікона Благовіщення Устюзьке

Ще одна ікона, яка може бути роботою Аліпія. Тут Марія зображена з веретеном та червоною ниткою, яка тягнеться до Ісуса в її лоні. Ця нитка символізує життя.

"Устюзьке Благовіщення", ймовірно, вивезли з Києва до Новгорода, а звідти - до Москви. Нині зберігається в Третьяковській галереї.

Ікона Благовіщення Устюзьке (фото: wikimedia)

Ікона Петра і Павла

Також має бути повернена ікона Петра і Павла (11 ст.), яка зараз у Новгородському музеї.

Вона майже повністю переписана, від оригіналу залишилось лише кілька міліметрів на шиях. На київську школу іконопису вказує зокрема й жовто-блакитне поєднання у одязі апостолів.

Ікона Петра і Павла (фото: wikimedia)