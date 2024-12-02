5 интересных способов приготовить эффектную яичницу на завтрак

Яичница - одно из самых популярных блюд для завтрака, для которого не нужно много ингредиентов. Однако можно даже простую яичницу приготовить интересно.
РБК-Украина (проект Styler) собрало интересные способы приготовления яичницы.
Скрембл (фото: Freepik)
Скрембл или яичница-болтушка становится все более популярным вариантом приготовления яичницы благодаря нежному кремовому вкусу и текстуре. В то же время готовить скрембл невероятно легко.
Как готовить скрембл
Для того чтобы приготовить яичницу-болтушку, яйцо разбивают сразу на разогретую сковороду, не взбивая его заранее. Массу сразу нужно перемешать деревянной или пластиковой лопаткой, в течение 15 секунд.
Готовить скрембл нужно на среднем огне до того состояния, когда яйцо кажется несколько не готовым. В противном случае блюдо может быстро пригореть.
Яичница в помидорах - эффектный и бюджетный способ приготовить завтрак. Для приготовления этого блюда необходимы следующие продукты:
Как готовить яичницу в помидорах
Важно выбирать крупные, целые и спелые помидоры, а также свежие яйца. Сначала разогрейте духовку до 180 градусов, а форму для выпечки смажьте растительным маслом.
Помойте помидоры, обсушите их, срежьте верхушку и выберите мякоть и семена, чтобы сделать "горшки". Переверните томаты, переложив их на салфетку, чтобы стек излишний сок.
Положите помидоры в смазанную маслом форму для запекания, подсолите и поперчите. Запекать помидор нужно в течение 12 минут, после чего разбейте в каждый помидор по яйцу.
После этого яичница в помидорах запекается в течение 15-20 минут. Перед подачей присыпьте яичницу тимьяном.
Яичница на панировочных сухарях (иллюстративное фото: Pixabay)
Яичница на панировочных сухарях, которую также называли смаженицей - древние украинский рецепт, который записала исследовательница Зиновия Клиновецкая. Это помогало предотвратить пригорание блюда и придать яичнице легкий аромат и из привкуса хлеба.
Для того чтобы приготовить яичницу на панировочных сухарях, понадобятся следующие продукты:
Как готовить яичницу на сухарях
Лук нужно почистить и измельчить ножом. На холодную сковороду нужно налить подсолнечное масло и положить примерно половину масла.
Их нужно разогреть на маленьком огне. Впрочем, готовить жаркое на сухарях можно только с маслом.
Когда масло полностью растает, равномерным слоем высыпьте сухари. Разбейте на сухари яйца по одному. Их можно оставить целыми или размешать по сковороде.
Посолите и поперчите по вкусу яйца, присыпьте измельченным луком. Сверху выложите остальное масло.
Жарьте яичницу в течение 5 минут, увеличив огонь до среднего. Чтобы лук был мягким, дополнительно накройте сковороду крышкой.
Яичница с грибами, ветчиной и помидорами - невероятно сытный вариант для завтрака. Чтобы приготовить вкусную яичницу с беконом, грибами и помидорами, нужны эти продукты:
Как готовить яичницу с грибами и беконом
Нарежьте ветчину и хлеб на кубики, помойте помидоры и нарежьте их кубиками такого же размера, как ветчина, помойте и нарежьте ломтиками, а сыр натрите.
Разогрейте 3 ч. л. масла в глубокой сковороде на среднем огне. Вкиньте хлеб и обжарьте его до хрустящей корочки. Переложите хлебцы на тарелку, а в сковороду влейте остальное масло.
Выложите на сковороду грибы, ветчину, добавьте луковой порошок и сухой чеснок. Жарьте ингредиенты, помешивая в течение 5-10 минут.
После этого добавьте сухарики и помидоры, перемешайте ингредиенты и сделайте в массе четыре углубления. Разбейте в каждое по яйцу и присыпьте сыром яичницу.
Жарьте блюдо в течение 5 минут до готовности нижней части яиц. Затем накройте сковороду крышкой и жарьте блюдо еще 30 секунд.
Яичница по-французски - изысканное сытное блюдо, приготовление которого требует небольших усилий. Для этого блюда требуются следующие продукты:
Как готовить яичницу по-французски
Сначала разогрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте продукты для яичницы. Колбаски нужно нарезать на неширокие кружочки. Ветчину нарежьте на небольшие кусочки.
Лук следует почистить и измельчить ножом. Фасоль нужно промыть и обсушить, а капусту и базилик измельчить ножом. Вместо капусты кейл можно использовать пекинскую капусту или шпинат.
Сначала ингредиенты нужно поджарить на сковороде на среднем огне. В первую очередь обжаривают лук и очищенный чеснок в течение 2-3 минут.
Затем добавьте винный уксус и пассату, готовьте до загустения соуса. Тогда добавьте базилик, капусту и фасоль, подсолите и поперчите блюдо.
Выложите смесь в форму для запекания двумя кучками. Сделайте внутри каждого углубления и разбейте по яйцу. Запекайте яичницу в течение 10-12 минут.
Тем временем натрите сыр, обжарьте ветчину и хлеб на сковороде. Запеченное блюдо украсьте ветчиной и натертым сыром, а подавайте яичницу с тостами.
Кстати, раньше мы писали о том, на какой сковороде и масле готовить яичницу.
Читайте также, из какого мяса нельзя готовить холодец.
При написании материала использовались следующие источники: Ясенсвіт, Shuba.