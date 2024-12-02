5 интересных способов приготовить эффектную яичницу на завтрак

Скрембл

Скрембл (фото: Freepik)

Скрембл или яичница-болтушка становится все более популярным вариантом приготовления яичницы благодаря нежному кремовому вкусу и текстуре. В то же время готовить скрембл невероятно легко.

Как готовить скрембл

Для того чтобы приготовить яичницу-болтушку, яйцо разбивают сразу на разогретую сковороду, не взбивая его заранее. Массу сразу нужно перемешать деревянной или пластиковой лопаткой, в течение 15 секунд.

Готовить скрембл нужно на среднем огне до того состояния, когда яйцо кажется несколько не готовым. В противном случае блюдо может быстро пригореть.

Яичница в помидорах

Яичница в помидорах - эффектный и бюджетный способ приготовить завтрак. Для приготовления этого блюда необходимы следующие продукты:

яйца - 6 шт.

растительное масло - 3 ст. л.

помидоры - 6 шт.

чабрец - 1 ч. л.

соль - .по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить яичницу в помидорах

Важно выбирать крупные, целые и спелые помидоры, а также свежие яйца. Сначала разогрейте духовку до 180 градусов, а форму для выпечки смажьте растительным маслом.

Помойте помидоры, обсушите их, срежьте верхушку и выберите мякоть и семена, чтобы сделать "горшки". Переверните томаты, переложив их на салфетку, чтобы стек излишний сок.

Положите помидоры в смазанную маслом форму для запекания, подсолите и поперчите. Запекать помидор нужно в течение 12 минут, после чего разбейте в каждый помидор по яйцу.

После этого яичница в помидорах запекается в течение 15-20 минут. Перед подачей присыпьте яичницу тимьяном.

Яичница на панировочных сухарях

Яичница на панировочных сухарях (иллюстративное фото: Pixabay)

Яичница на панировочных сухарях, которую также называли смаженицей - древние украинский рецепт, который записала исследовательница Зиновия Клиновецкая. Это помогало предотвратить пригорание блюда и придать яичнице легкий аромат и из привкуса хлеба.

Для того чтобы приготовить яичницу на панировочных сухарях, понадобятся следующие продукты:

яйца - 2 шт.

лук - 1/4 шт.

панировочные сухари - 1 ст. л.

сливочное масло (жирность 73%) - 30 г

растительное масло - 1 ч. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить яичницу на сухарях

Лук нужно почистить и измельчить ножом. На холодную сковороду нужно налить подсолнечное масло и положить примерно половину масла.

Их нужно разогреть на маленьком огне. Впрочем, готовить жаркое на сухарях можно только с маслом.

Когда масло полностью растает, равномерным слоем высыпьте сухари. Разбейте на сухари яйца по одному. Их можно оставить целыми или размешать по сковороде.

Посолите и поперчите по вкусу яйца, присыпьте измельченным луком. Сверху выложите остальное масло.

Жарьте яичницу в течение 5 минут, увеличив огонь до среднего. Чтобы лук был мягким, дополнительно накройте сковороду крышкой.

Яичница с грибами и беконом

Яичница с грибами, ветчиной и помидорами - невероятно сытный вариант для завтрака. Чтобы приготовить вкусную яичницу с беконом, грибами и помидорами, нужны эти продукты:

яйца - 4 шт.

шампиньоны - 300 г

ветчина копченая - 250 г

сыр - 75 г

помидоры - 2 шт.

хлеб - 100 г

растительное масло - 4 ч. л.

луковый порошок - 1 ч. л.

чеснок сушеный - 1 ч. л.

соль - по вкусу

Как готовить яичницу с грибами и беконом

Нарежьте ветчину и хлеб на кубики, помойте помидоры и нарежьте их кубиками такого же размера, как ветчина, помойте и нарежьте ломтиками, а сыр натрите.

Разогрейте 3 ч. л. масла в глубокой сковороде на среднем огне. Вкиньте хлеб и обжарьте его до хрустящей корочки. Переложите хлебцы на тарелку, а в сковороду влейте остальное масло.

Выложите на сковороду грибы, ветчину, добавьте луковой порошок и сухой чеснок. Жарьте ингредиенты, помешивая в течение 5-10 минут.

После этого добавьте сухарики и помидоры, перемешайте ингредиенты и сделайте в массе четыре углубления. Разбейте в каждое по яйцу и присыпьте сыром яичницу.

Жарьте блюдо в течение 5 минут до готовности нижней части яиц. Затем накройте сковороду крышкой и жарьте блюдо еще 30 секунд.

Запеченная яичница с колбасками по-французски

Яичница по-французски - изысканное сытное блюдо, приготовление которого требует небольших усилий. Для этого блюда требуются следующие продукты:

яйца - 4 шт.

капуста кейл - 15 г

колбаски - 25 г

ветчина - 50 г

лук - 1/2 шт.

консервированная красная фасоль - 50 г

чеснок - 1 шт.

пармезан - по вкусу

базилик - пучок

хлеб ржаной - 2 ломтика

томатная пассата - 150 г

уксус винный красный - 1 ч. л.

масло оливковое - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить яичницу по-французски

Сначала разогрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте продукты для яичницы. Колбаски нужно нарезать на неширокие кружочки. Ветчину нарежьте на небольшие кусочки.

Лук следует почистить и измельчить ножом. Фасоль нужно промыть и обсушить, а капусту и базилик измельчить ножом. Вместо капусты кейл можно использовать пекинскую капусту или шпинат.

Сначала ингредиенты нужно поджарить на сковороде на среднем огне. В первую очередь обжаривают лук и очищенный чеснок в течение 2-3 минут.

Затем добавьте винный уксус и пассату, готовьте до загустения соуса. Тогда добавьте базилик, капусту и фасоль, подсолите и поперчите блюдо.

Выложите смесь в форму для запекания двумя кучками. Сделайте внутри каждого углубления и разбейте по яйцу. Запекайте яичницу в течение 10-12 минут.

Тем временем натрите сыр, обжарьте ветчину и хлеб на сковороде. Запеченное блюдо украсьте ветчиной и натертым сыром, а подавайте яичницу с тостами.