RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 интересных ситкомов, которые вы могли не видеть: эти сериалы "затянут" с первого эпизода

Что посмотреть вместо "Друзей" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете интересные ситкомы, которые вас увлекут с первого эпизода, но уже устали пересматривать"Друзей", вам точно стоит обратить внимание на эти сериалы. Они - веселые, небанальные, и, что самое главное, получили немало сезонов и эпизодов.

Какие сериалы стоит посмотреть любящим юмор и "Друзей", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Трудности ассимиляции"

Откройте для себя мир острого юмора в новом культурном контексте, где ассимиляция становится самым смешным приключением. Сериал рассказывает историю семьи, пытающейся вписаться в американское общество.


"Американская семейка"

Вы влюбитесь в эту семью после первой серии. Ситком углубляется в жизнь и отношения людей. Большая семья, в которой каждый стал невероятно ярким персонажем, научит вас с юмором принимать проблемы и дорожить родственниками.

 

"Жизнь в деталях"

Этот сериал позволяет посмотреть на мир сквозь призму микроскопических подробностей и удивительно комических ситуаций, которые могут возникнуть в любой жизни. Сюжет не стоит на месте и будет постоянно удивлять вас внезапными событиями, большинство из которых невероятно жизненные.


"Майк и Молли"

Этот сериал можно считать классическим ситкомом. Романтическая история о жизни супругов, забавных родственниках и множестве шуток - вы точно не будете скучать во время просмотра.


"Король Квинса"

История об почтальоне и его красавице-жене, проживающих в одном доме с ее пожилым отцом, вас точно развеселит. Жизненные ситуации, интересные сюжетные линии и очень много шуток - вас "затянет" с первого эпизода.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
фільми