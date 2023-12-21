5 интересных ситкомов, которые вы могли не видеть: эти сериалы "затянут" с первого эпизода

"Трудности ассимиляции"

Откройте для себя мир острого юмора в новом культурном контексте, где ассимиляция становится самым смешным приключением. Сериал рассказывает историю семьи, пытающейся вписаться в американское общество.



"Американская семейка"

Вы влюбитесь в эту семью после первой серии. Ситком углубляется в жизнь и отношения людей. Большая семья, в которой каждый стал невероятно ярким персонажем, научит вас с юмором принимать проблемы и дорожить родственниками.

"Жизнь в деталях"

Этот сериал позволяет посмотреть на мир сквозь призму микроскопических подробностей и удивительно комических ситуаций, которые могут возникнуть в любой жизни. Сюжет не стоит на месте и будет постоянно удивлять вас внезапными событиями, большинство из которых невероятно жизненные.



"Майк и Молли"

Этот сериал можно считать классическим ситкомом. Романтическая история о жизни супругов, забавных родственниках и множестве шуток - вы точно не будете скучать во время просмотра.



"Король Квинса"

История об почтальоне и его красавице-жене, проживающих в одном доме с ее пожилым отцом, вас точно развеселит. Жизненные ситуации, интересные сюжетные линии и очень много шуток - вас "затянет" с первого эпизода.