5 интересных фразеологизмов, значение которых мы не всегда воспринимаем неправильно

Фразеологизмы - это яркие языковые жемчужины, которые мы часто используем, даже не задумываясь над их истинным значением. Некоторые из них мы используем неправильно, потому что не знаем истинного значения.

Язык полон скрытых сокровищ, и фразеологизмы - одни из них. Мы пользуемся ими каждый день, но действительно ли понимаем, откуда они взялись и что на самом деле означают? Вот 5 примеров фразеологизмов, значение которых вы могли не знать или понимать неправильно:

"Земля обітована"

Имеет происхождение из религиозных мотивов. Это некое место о котором все мечтают или очень стремятся туда попасть. Например: "Для нього ця країна стала справжньою землею обітованою"

"Альфа й омега"

Это первая и последняя буква в греческом алфавите. Собственно, имеет такое же значение "начало и конец всего" или "основа всего". К примеру: "Повага до слухачів - це альфа й омега ораторської майстерності"

"Дамоклів меч"

Происходит из античной мифологии. Означает то, что над кем-то или чем-то есть постоянная и неизбежная опасность. Например: "Під час переговорів над ним нависав Дамоклів меч звільнення"

"Наговорити сорок бочек арештантів"

Берет свои корни из народного творчества. А означает то, что человек говорит много лишнего, бессмысленного, говорит какую-то чушь или ложь. Пример использования: "Не наговорюй сорок бочок арештантів - краще скажи по суті".

"Витрачати порох"

Пришло в современность из народного творчества. Так говорят, когда были потрачены все силы, но без достижения результата. Например: "Він витратив увесь порох, але так і не досягнув зізнання"