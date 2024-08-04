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5 свежих боевиков с интересным сюжетом, от которых не оторваться до последнего кадра

Что посмотреть с парнем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В этом году вышло немало интересных фильмов. Боевики о супергероях, войне или даже приматах - вариантов множество.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 крутых фильмов на вечер, которые можно смотреть как с друзьями, так и со вторыми половинками или вообще в одиночестве.

"Дедпул и Росомаха"

Новая часть франшизы наделала немало шума, фильм вышел всего несколько дней назад. И в этот раз Дедпул будет не единственной звездой ленты, ведь рядом с ним появится "Человек-Х". Вас ждет немало сюрпризов, комедийный боевик отлично подходит для просмотра с друзьями.

 

"Восстание Штатов"

Антиутопический военный боевик с Кирстен Данст, сыгравшей журналистку, вышел весной. В нем вы увидите войну в США и множество зрелищных сцен. События разворачиваются в будущем, в котором людьми руководит только жестокость и цинизм.

 

"Королевство планеты обезьян"

Новая часть франшизы вышла этой весной. И в этот раз вам предлагается продолжение истории о войне между людьми и приматами. Сюжет достаточно насыщенный, вам не придется скучать.

 

"Министерство неджентльменской войны"

"Классический" шпионский боевик расскажет о тайной британской организации. Лента снята на основе книги Дэмиена Льюиса. И в фильме вы увидите не только непревзойденных агентов, но и интересную сюжетную линию.

 

"Земля зла"

Фильм, в котором сыграли Лиам Гемсворт и Рассел Кроу, вышел в начале года, но многие могли его пропустить. Эта лента понравится фанам боевиков о войне, а также приятно поразит тех, кто любит романтические финалы.

 

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