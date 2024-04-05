5 ссор, которые могут испортить ваши отношения с партнером

Никакие отношения не бывают идеальными и как бы партнеры ни старались, ссоры все же случаются. Иногда ссоры могут иметь положительный результат, особенно если вы с партнером добьетесь взаимопонимания. К тому же есть частые причины ссор.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Текстовые сообщения

Во многих отношениях текстовые сообщения являются основной формой общения.

В частности, человек может посылать сообщения с благими намерениями, но его неправильно понять. Эмоджи могут быть неправильно поняты, а задержка ответов может привести к ненужным волнениям и чрезмерным размышлениям.

К тому же социальные сети могут вызывать неуверенность и "разжигать" ревность.

Когда дело доходит до социальных сетей, то подумайте о своей второй половинке, прежде чем публиковать фото или общаться с другими в интернете. Следует отдать предпочтение отношениям в реальной жизни, а не виртуальным.

Деньги

Американская психологическая ассоциация (APA) исследовала, что почти одна треть имеющих партнеров взрослых назвали деньги основным источником конфликта.

Составление бюджета к привычкам расходования, разные взгляды на финансы, какими бы бессмысленными они ни выглядели, могут привести к ссорам.

Питание

Подумайте о том, как часто вы с партнером обсуждаете приготовление еды или заказа, или куда бы вы хотели пойти. Спорить по этому поводу тоже не стоит.

Выбор того, что есть, может стать кулинарным столкновением, когда один партнер хочет одно блюдо, а другой другое.

Уборка

Выяснить, как разделить домашние обязанности так, чтобы это устраивало обоих в паре, может быть сложно.

Когда большая часть обязанностей ложится на плечи только женщины или мужчины, это может привести к выгоранию и ссорам.

Следует обсудить и согласовать между собой стандарты ухода за домом. Важно, чтобы на эти условия согласились оба.