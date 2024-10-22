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5 стойких садовых растений: их сложно уничтожить

Некоторые садовые цветы более устойчивы к погодным условиям (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Наверное, каждый садовник хочет, чтобы цветы цвели как можно дольше, несмотря на погодные условия. Поэтому, выбирая растения для высадки в зимний или весенний период, следует выбирать выносливые и устойчивые к засухе или заморозкам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об устойчивых к засухе садовых растениях, которые украсят участок яркими цветами.

Герань

Герань (фото: Википедия)

Герань - это почвопокровное растение с яркими летними цветами, которое справится со многими неблагоприятными ситуациями на солнце или в тени с нечастым поливом. Зимой растение усыхает, но после зимовки в открытом грунте весной возрождаются снова.

Чтобы поддерживать форму кустов устойчивого многолетника, достаточно подстригать отросшие побеги несколько раз в сезон - это также будет положительно влиять на рост герани.

Тысячелистник

Тысячелистник (фото: Википедия)

Тысячелистник - многолетнее растение с ароматными соцветиями разнообразного цвета. Эти цветы не нуждаются в тщательном уходе, легко переносят засуху и жару.

Обычно тысячелистник зимует в открытой земле, легко приспосабливаясь даже к обедневшим почвам. Кроме этого, тысячелистник быстро растет, но цветы этого устойчивого растения появляются с середины лета.

Эпидемиум

Эпидемиум (фото: Википедия)

Эти почвопокровные многолетние кусты желтыми, розовыми или белыми весенними цветами довольно легко приживаются в тенистых местах, разрастаясь со временем.

Однако это растение с разнообразными хрупкими цветками может расти и на солнце. Чтобы растение легче переносило зиму, в особенно холодные месяцы кусты следует замульчировать. Но если зима умеренная, такая защита не нужна.

Лаванда

Лаванда (фото: Freepik)

Популярная среди садоводов изящная лаванда хорошо удерживает влагу, поэтому могу перенести засуху. К тому же это выносливое растение найдет путь к воде - оно может выращивать корни около 2 метров в длину.

Ароматные фиолетовые соцветия лаванды цветут в течение лета, отпугивая насекомых-вредителей и привлекая пчел.

Многолетние астры

Астры (фото: Википедия)

Астры делятся на большое количество сортов, наиболее устойчивые из которых - низкорослые. Такие растения хорошо растут на солнечных местах, достаточно легко приспосабливаясь к засухе.

Впрочем, если жара достаточно сильная, рекомендуют поливать астры хотя бы раз в 10-12 дней. Цветы этих многолетников появляются летом и осенью, эффектно украшая ветвистые кусты.

Недавно мы писали о том, какие деревья не следует сажать у дома.

А также рассказывали, какие сидераты сажать на огороде осенью.

При написании материала использовались следующие источники: Gardeners World, Яскрава Клумба, Florium.

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