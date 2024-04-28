5 стильных повседневных образов Кейт Миддлтон

Принцесса любит носить полосатые вещи, в частности это кофточки или футболки. Так, в одном из своих луков женщина соединила полосатый свитшотс белоснежными шортами. Сам он имеет темно-синий цвет, но в белой полоске.

Этот наряд она дополнила белыми кедами. Этот образ отлично подходит для весны и прохладных летних вечеров.

Стильный повседневный образ Кейт Миддлтон (фото: Pinterest)

Говорят, что принцесса может позволить себе все, поэтому Кейт может выйти в свет в коротких шортах. Для одного из своих повседневных образов Миддлтон выбрала молочные мини-шорты,которые соединила с белым поло и кедами.

Принцесса Уэльская в коротких шортах (фото: Pinterest)

В третьем повседневном образе, Кейт показалась вместе с мужем Уильямом. Для прогулки она выбрала белую футболку, без узоров и с круглым вырезом, а также надела джинсы цвета хаки.

Что носит Кейт Миддлтон в повседневной жизни (фото: Pinterest)

Миддлтон любит широкие брюки, ведь это удобно, стильно, и их можно соединить с любым верхом. Так, когда-то принцесса появилась в широких бежевых кюлотах, которые скомбинировала с белой рубашкой и кедами. Этот образ выглядит изысканно и подходит на каждый день.

Кейт Миддлтон в обыденном образе (фото: Pinterest)

Невестка короля Чарльза III почти всегда демонстрирует спокойные цвета, но они могут выглядеть ярко. Так, например, Кейт показала интересный повседневный образ с изумрудной блузкой и темно-синими свободными брюками.

Обычные образы принцессы Уэльской (фото: Pinterest)