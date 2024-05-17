5 стандартных приложений на Android, которые нужно заменить

Современные смартфоны Android поставляются с предустановленными приложениями, которые могут выполнять самые разнообразные задачи - от отправки сообщений до редактирования фотографий. Однако многие пользователи часто сталкиваются с ограниченными возможностями или недостатками этих стандартных приложений.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о стандартных приложениях на Android, которые лучше всего заменить.
При подготовке материала использовались следующие источники: TechWiser, MakeUseOf, TechRadar.
Чем заменить: Google Files
Google Files - это файловый менеджер, разработанный компанией Google для устройств на базе Android. Приложение, первоначально запущенное в ноябре 2017 года, позже было переименовано в Google Files. Оно предназначено для облегчения управления файлами, освобождения места на устройстве и упрощения обмена файлами.
Основные особенности Google Files:
Освобождение места
Приложение предлагает пользователям рекомендации по удалению ненужных файлов, таких как кеши, дубликаты, неиспользуемые приложения, большие и временные файлы, что помогает освободить место на устройстве.
Поиск и управление файлами
Google Files позволяет легко находить и управлять файлами на вашем устройстве с помощью интуитивно понятного интерфейса. Приложение организует файлы по категориям, таким как "Изображения", "Видео", "Аудио" и "Документы".
Обмен файлами офлайн
Приложение поддерживает быструю и безопасную передачу файлов между устройствами без необходимости подключения к интернету. Эта функция использует технологию Wi-Fi Direct для обмена файлами, что делает его быстрым и удобным.
Интеграция с облачными хранилищами
Google Files может интегрироваться с различными облачными сервисами, такими как Google Drive, что позволяет пользователям загружать и скачивать файлы напрямую из облака.
Безопасность
Приложение обеспечивает высокий уровень безопасности при обмене файлами и управлении данными. Все передаваемые файлы шифруются, чтобы защитить вашу информацию от несанкционированного доступа.
Удобство использования
Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его легким в использовании даже для тех, кто не обладает техническими знаниями.
Скриншот
Чем заменить: Piktures Gallery
Piktures Gallery - это популярное приложение для управления фотографиями на устройствах Android. Оно разработано для того, чтобы упростить пользователям просмотр, организацию и редактирование своих фотографий и видео.
Piktures Gallery предлагает ряд полезных функций, которые делают его привлекательным выбором для тех, кто хочет улучшить стандартные возможности галереи своего устройства.
Основные особенности Piktures Gallery:
Понятный интерфейс
Piktures Gallery имеет удобный и простой в использовании интерфейс, который позволяет легко передвигаться по вашим альбомам и фотографиям.
Поддержка облачных сервисов
Приложение позволяет интегрироваться с популярными облачными сервисами, такими как Google Drive, Dropbox и OneDrive, что дает возможность просматривать и управлять фотографиями, хранящимися в облаке, прямо из приложения.
Конфиденциальность
Piktures Gallery включает функцию "секретный альбом", который защищен паролем или PIN-кодом, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для ваших личных фотографий.
Редактирование фотографий
Приложение предлагает базовые инструменты для редактирования, такие как обрезка, поворот, настройка яркости и контрастности, что позволяет быстро и легко улучшить ваши снимки.
Поддержка форматов GIF и видео
Piktures Gallery поддерживает не только фотографии, но и анимированные GIF-файлы и видеоролики, что делает его универсальным инструментом для управления всеми вашими медиафайлами.
Скриншот
Чем заменить: Будильник + таймер, секундомер (AMdroid)
AMdroid - это продвинутое приложение для будильника, доступное на устройствах Android. Оно предназначено для пользователей, которым нужны более гибкие и настраиваемые функции будильника, чем те, что предлагаются стандартными приложениями.
Основные особенности AMdroid:
Настраиваемые дни и периоды
Вы можете задавать будильники на определенные дни недели и периоды, что особенно полезно для сменного графика работы или занятий.
Интеллектуальное пробуждение
AMdroid включает функции для более плавного пробуждения, такие как постепенное увеличение громкости и мелодий, что помогает просыпаться более естественно.
Различные методы отключения будильника
Приложение предлагает различные способы отключения будильника, включая задачи и головоломки, которые помогут проснуться и активизировать мозг, например, математические задачи или сканирование QR-кодов.
Отложенный будильник
Возможность отложить будильник на заданный промежуток времени с несколькими настраиваемыми опциями, такими как длина интервала отсрочки и количество возможных отсрочек.
Статистика сна
AMdroid собирает данные о вашем сне и пробуждениях, предоставляя отчеты и аналитику, чтобы помочь вам понять и улучшить свои привычки сна.
Скриншот
Чем заменить: Open Camera
Open Camera - это мощное приложение для камеры с открытым исходным кодом, доступное на устройствах Android. Оно разработано, чтобы предоставить пользователям широкий спектр возможностей для съемки фото и видео с множеством настроек и опций, которые часто отсутствуют в стандартных приложениях камеры.
Основные особенности Open Camera:
Продвинутые настройки камеры
Open Camera предлагает множество настроек, включая ручной контроль над экспозицией, балансом белого, ISO, фокусом и скоростью затвора, что позволяет пользователям точно настраивать параметры съемки.
Поддержка различных режимов съемки
Приложение поддерживает несколько режимов съемки, таких как HDR, панорамная съемка, ночной режим и серийная съемка, что делает его универсальным инструментом для различных сценариев съемки.
Функции для видео
Open Camera включает в себя функции для записи видео, такие как выбор разрешения и частоты кадров, запись видео в 4K, электронная стабилизация изображения (если поддерживается устройством) и возможность настройки битрейта.
Интерфейс и управление
Приложение имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Пользователи могут настроить кнопки управления, использовать жесты и команды голосом для съемки, а также воспользоваться таймером и автоматическим снимком при обнаружении лиц.
Геотеги и данные GPS
Open Camera позволяет добавлять геотеги к фотографиям, используя данные GPS, что помогает отслеживать, где были сделаны снимки.
Скриншот
Чем заменить: YouTube Vanced
YouTube Vanced - это модифицированная версия официального приложения YouTube для Android, предоставляющая пользователям дополнительные функции и улучшения, которых нет в стандартном приложении.
Этот неофициальный клиент YouTube завоевал популярность благодаря ряду возможностей, которые делают просмотр видео более удобным и приятным.
Основные особенности YouTube Vanced:
Блокировка рекламы
Одной из самых востребованных функций YouTube Vanced является встроенная блокировка рекламы, что позволяет пользователям смотреть видео без прерываний на рекламу.
Фоновое воспроизведение
YouTube Vanced поддерживает воспроизведение видео в фоновом режиме, что позволяет продолжать слушать звук или смотреть видео даже при использовании других приложений или при выключенном экране.
Картинка в картинке (PiP)
Приложение поддерживает режим "картинка в картинке", позволяя пользователям сворачивать видео в небольшое окно и продолжать его просмотр, одновременно используя другие функции устройства.
Принудительное максимальное разрешение
YouTube Vanced позволяет пользователям принудительно устанавливать максимальное доступное разрешение для всех видео, даже если официальное приложение ограничивает его в зависимости от устройства или сети.
Скриншот
Vanced Manager
Для упрощения процесса установки и управления обновлениями, команда разработчиков YouTube Vanced создала приложение Vanced Manager. Оно позволяет легко устанавливать и обновлять YouTube Vanced и его необходимые компоненты, такие как MicroG (для входа в аккаунт Google).
MicroG
Поскольку YouTube Vanced не является официальным приложением и не поддерживает стандартный вход в Google-аккаунт, для использования функций входа и синхронизации необходимо установить MicroG - альтернативу сервисам Google Play.
У нас также есть материал про приложения, которые помогут заменить вам стандартную клавиатуру на Android.
А еще мы писали про приложения с обоями, которые считаются лучшими среди пользователей Android.