5 дел, которые обязательно нужно сделать на огороде и в саду в ноябре

Влагозарядный полив

Последний большой полив нужно провести до наступления настоящих морозов. Если осень была засушливая, этот полив станет еще важнее, ведь влага в почве поможет растениям выдержать зимние холода.

Сухая почва промерзает значительно быстрее, что может привести к повреждению корневой системы деревьев и кустов. Полив нужно производить постепенно, давая воде возможность хорошо впитаться в землю.

Для молодых деревьев увлажняют всю площадь вокруг ствола, для взрослых - канавки или лунки по периметру приствольного круга. Обязательное завершение - мульчирование грунта торфом, перегноем или сухими листьями.

Обрезка деревьев

Санитарную обрезку необходимо выполнить до наступления морозов. При температурах ниже -10°C древесина становится хрупкой, а срезы могут подмерзать и гнить. Важно удалить все поврежденные и засохшие ветви, а также растущие внутрь куста или пересекающиеся с другими ветвями.

Свежие срезы обрабатывают раствором медного купороса или специальными препаратами для защиты от вредителей и гниения. Обрезка осенью поможет растениям пережить зиму с меньшими потерями.

В ноябре нужно уже удалять из огорода сухие растения (фото: Freepik.com)

Заготовка черенков

Заготовка черенков проводится в период после опадания листьев и до первых морозов. Черенки срезают с однолетних побегов, преимущественно с южной стороны дерева. Оптимальная толщина черенка составляет около 7 мм, а длина - 30-40 см.

Заготовленный материал хранят до весны в прохладном месте при температуре около нуля. При этом следует подготовить черенки с запасом, поскольку часть из них может не пережить зиму.

Защита от вредителей

Ноябрь - это также время для защиты сада от грызунов, которые зимой активно повреждают кору деревьев. Для защиты стволы обвязывают ветвями хвои, сеткой или укрывным материалом. Это поможет не только оградить от вредителей, но и от морозов.

Кроме того, можно применять ядовитые приманки для грызунов, но с осторожностью, чтобы не навредить домашним животным.

Сухие листья следует убрать, потому что в них могут жить насекомые-вредители (фото: Freepik.com)

Побелка деревьев

Побелку деревьев целесообразнее выполнять осенью, поскольку она защищает кору от зимующих под ней морозов и вредителей. Для побелки используют готовые смеси или готовят самостоятельно, смешивая известь, медный купорос и клей для лучшей фиксации.

Слой побелки должен быть достаточно толстым, чтобы эффективно защищать стволы в течение зимы. Важно наносить несколько слоев, ожидая полного высыхания предыдущего.