Не станьте жертвой. 5 способов, которыми строители "разводят" клиентов на деньги за ремонт

Ремонт квартиры или дома - ответственный процесс, который требует значительных финансовых вложений. Однако не все строители добросовестно выполняют свою работу. Некоторые из них используют хитрые схемы, чтобы нажиться на доверчивых заказчиках.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых распространенных способах мошенничества, чтобы вы знали, как избежать ловушек и защитить свои деньги.
Если вы поручили строительной бригаде закупку материалов, стоит внимательно контролировать этот процесс. Часто мастера покупают товары у своих поставщиков, которые предоставляют им скидки, о которых заказчик даже не догадывается. Таким образом, вы платите полную стоимость, а разница оседает в карманах мошенников.
Чтобы избежать этого, самостоятельно выбирайте магазин или настаивайте на покупке материалов в вашем присутствии. Также можно требовать чеки и сверять их с фактическими затратами. Еще один вариант - договориться о закупке материалов самостоятельно, получив предварительный список от строителей.
Некоторые прорабы уверяют, что поставляют материалы из надежного места и гарантируют их качество. Они обещают 100% гарантию и убеждают, что это выгоднее, чем покупать самостоятельно. Однако на самом деле любой крупный строительный супермаркет предоставляет сертификаты качества и гарантию на свои товары на срок 6-12 месяцев.
Не ведитесь на такие уловки - требуйте официальные документы от поставщика или покупайте материалы лично. Если мастера отказываются предоставить документы или настаивают на "своих" поставщиках, это серьезный повод для подозрений.
Еще одна популярная схема - подделка чеков. Строители могут приносить вам настоящие чеки из магазина, однако фактически эти товары в квартире так и не появятся. У мошенников есть простой метод: они просто подбирают чужие чеки из урн возле касс или просят их у знакомых.
Проверяйте чеки и требуйте фотографии или видео процесса покупки, чтобы удостовериться, что все материалы действительно были приобретены. Также стоит обращать внимание на номера чеков и сверять их с фактическими закупленными товарами, которые доставлены на объект.
Еще один способ обмана - намеренное завышение количества необходимых материалов в смете. Например, вам говорят, что нужно 20 мешков штукатурки, хотя реально хватило бы 15. После завершения работ лишние материалы возвращают в магазин или продают другим клиентам.
Чтобы не переплачивать, сверяйте количество материалов с расчётами независимых специалистов или консультантов в магазинах. Также можно оговорить с бригадой, что все остатки материалов после ремонта остаются у вас, чтобы избежать их дальнейшей перепродажи.
Эта схема остается актуальной еще с 90-х годов. Псевдостроители создают объявления с очень низкими ценами, чтобы привлечь заказчиков. Как только клиент выдает им аванс на материалы или первый этап работ, они просто исчезают. Выявить таких "гастролеров" и вернуть деньги практически невозможно.
Чтобы не попасть в ловушку, не платите большие суммы вперед и работайте только с проверенными бригадами, которые имеют реальные отзывы и заключают официальные договоры. Также можно разделить оплату на несколько частей и платить только после фактического выполнения определенного объема работ.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Vidbuduova.com.ua, Kvadratum.com.ua, DIY Joy.